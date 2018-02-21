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關鍵字： 台股開工地震路況

台股狗年首日大漲近300點 衝破10714點

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櫃買中心新目標拚亞洲最閃亮交易所

發稿時間：2018/02/21 12:32

最新更新：2018/02/21 12:32

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（中央社記者韓婷婷台北21日電）櫃買中心總經理蘇郁卿在今天新春團拜時表示，去年櫃買市場日均值新台幣312.34億元、年增50%，今年將繼續吸引優質公司到櫃買掛牌，期盼能成為亞洲最閃亮的交易所。

證券櫃檯買賣中心舉行新春團拜，由蘇郁卿主持，董事長陳永誠因公缺席新春團拜。蘇郁卿表示，今年首要目標是推動更多優質企業回台及擴大債券市場，並將洗錢防治列為重點，希望櫃買市場能價量齊揚，成為亞洲最閃亮的交易所。

2017年櫃買市場日均值312.34億元，較2016年的206.98億元，成長50.90%，創下近10年來櫃買市場日均值新高。上櫃權證單日平均成交金額計9.21億元，較2016年單日平均成交金額5.27億元，成長幅度達74.76%。

上櫃公司目前有750家，平均本益比近30倍，比深圳交易所的28倍還高，上海交易所平均約16倍，台灣證券交易所約在16倍至17倍，根據最新數據，去年10月到12月櫃買市場的週轉率居全世界最高。

櫃買中心不僅在股票市場有好成績，在債券、權證部分也有亮眼表現，權證發行檔數達7865檔、成長22%。櫃買是台灣債券唯一的交易平台，去年4月啟動綠色債券，綠債至今掛牌22檔、規模240億元，債券ETF有免稅政策，債券ETF也有16檔。

蘇郁卿表示，今年第一目標是推動更多優質企業回台，其次是擴大債券市場，櫃買是唯一推行債券的證券市場，目前是推動市場的大好契機，過去大多以傳統保險業為主，債券可提供更多元的投資方式，櫃買將在今年推出更多商品，提供市場更多元選擇。(編輯：陳永昌)1070221

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