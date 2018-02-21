選擇權商品動態價格穩定機制 明年啟動

（中央社記者韋樞台北21日電）2月6日全球股災，台灣期貨市場不少選擇權商品交易人遭砍單而損失。期交所董事長劉連煜表示，選擇權預計明年啟動動態價格穩定機制，今年先建立股價指數期貨和選擇權到期月份一致。



台灣期貨交易所今天舉行新春團拜，會後劉連煜接受媒體訪問時做以上表示。



2月6日全球及台股股災，台灣期貨市場重挫，因台指選擇權賣方策略交易人未適當控管資金及風險，期貨商應將未沖銷部位「全部沖銷」(砍單)，致選擇權價格出現大幅波動，發生較多交易人遭砍單超額損失及期貨商申報交易人較大違約金額情事；期交所估計違約金額高達新台幣13億元。



劉連煜指出，2月初全球股市大幅下挫，期貨市場不少交易人也遭砍單而損失，主要是交易人對資金和風險控管較薄弱所致，並非如外界所說期交所是為了衝選擇權的交易量緣故。



劉連煜說，期交所已於1月22日上線實施台股期貨及小型台指期貨動態價格穩定機制；期交所規劃股價指數選擇權商品明年啟動動態價格穩定機制，但先決條件需對適用商品建構「理論價格模型」。



他解釋，股價指數選擇權「理論價格模型」的參數包含期貨即時價格、選擇權預期波動率等，第一步必須先調整國內股價指數期貨與股價指數選擇權到期月份一致，均採3個近月及3個季月契約，這項規劃已於2月1日經期交所交易業務委員會通過，並經2月9日期交所董事會通過後，後續將報主管機關核定。



現行台股期貨為2個近月、3個季月契約；台指選擇權為3個近月、2個季月契約。



他強調，股價指數選擇權的「理論價格模型」運算方式相當複雜，未來適用動態價格穩定機制必須經過與期貨商等長期測試，要讓交易系統穩定、健全才能推出，否則急就章之下市場必定大亂。



劉連煜說，期交所會再和期貨商協商風險控管制度，但前提是市場的穩定、健全，他再度呼籲期貨商要注意「KYC」(know your customers，認識你的客戶)，了解客戶承受風險的能耐；而市場投資人也應自行注意資金和風險的控管。（編輯：李信寬）1070221