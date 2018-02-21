英油預測 全球石油需求2030年代末觸頂

（中央社倫敦20日綜合外電報導）英國石油公司（BP）指出，由於全球各地紛紛限制塑膠提袋等用過即丟的塑膠製品，將使未來20年間的石油需求成長減緩。



英國衛報（The Guardian）報導，然而英國石油公司也表示，英油仍預期，全球原油需求量將持續成長多年，直到2030年代末期才會達到頂點。



英國石油公司首席經濟學家戴思攀（Spencer Dale）預測，全球限塑措施可能使2040年之前的需求成長減少每日200萬桶。



英油今天提出的能源展望報告預測，2035－2040年間，原油需求將達到每日約1億1000萬桶的頂點，高於目前的每日約9700萬桶。其中推動成長的主力，在於日益繁榮的開發中國家。



英油推想的是，屆時原油需求將處於高檔平穩狀態，而不致在達到頂點後突然下降。隨著各國政府因應氣候變遷以及新科技的效應，其他專家和石油公司預期，原油需求觸頂的時間會提前許多。



例如惠譽集團（Fitch Group）報告指出，由於電動車興起，原油需求在2030年便可能觸頂。



戴爾並指出，另一項影響需求的因素在於再生能源的成本不斷下降，且政府在政策上持續大力支持再生能源。（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1070221