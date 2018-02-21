裕隆高雄蓋充電站 4品牌電動車都能用

（中央社記者田裕斌台北21日電）裕隆旗下裕隆電能宣布，與高雄都會生活開發公司合作，在高雄市中心的MLD台鋁商場設置開放式電動車充電站，包括BMW、Tesla、Nissan及Luxgen等品牌都能用。



裕隆電能指出，即日起消費者可至MLD台鋁商場櫃台申辦台鋁會員並索取專屬充電卡，即享有充電服務，這座充電站是高雄首座設立於公共場域的電動車充電站。



裕隆電能表示，目前台灣各地通用型充電站普及率仍有落差，雙北市設置約200站可供民眾使用；南台灣目前仍相當缺乏可提供多品牌使用的通用型充電站。



目前裕隆電能是全台公共充電站佈建數最多、涵蓋率最高的廠商，截至去年底已達成1000座充電樁的里程碑；除充電樁銷售、施工及售服等業務外，裕隆電能也提供欲建置充電站的業者完整營運方案，包含導入充電收費系統，以及協助業者於公開網路平台或各廠牌電動車導航系統內標示充電站位置，方便全台電動車車主查找，帶動充電站週邊商業發展。



裕隆電能表示，未來將持續努力與商場及公/私有停車場業者合作，提供一站式的完整電動車充電解決方案，創造全新電動車生活型態，透過帶給電動車車主最好的充電體驗，降低大眾在購買電動車時感到「充電不便」的疑慮，並使開放式的泛用型充電站遍布至全台，使各車廠提高電動車銷售機會。（編輯：鄭雪文）1070221