CPTPP文本出爐 經部：具包容性較易達標

（中央社記者廖禹揚台北21日電）跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）今天公布協定文本，經濟部國際貿易局表示樂見其成，並指出新標準規範較TPP更具包容性，有助台灣未來申請加入時，較易達到標準。



美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）後，剩餘的11個會員國在今年1月敲定新的協定架構，並改稱CPTPP，今天公布協定新架構的最終文本，預計3月8日在智利正式簽署。



貿易局表示，經檢視公布文本內容，與去年11月在APEC領袖會議期間公布大綱內容相差不大，其中汶萊、馬來西亞與加拿大等國去年11月曾各提出一項待確認事項，本次公布文本中，給予汶萊在煤炭業的探勘及開採所附加的限制，自「簽署後」延長至「生效後」開始適用；馬來西亞石油公司在採購方面所附加的限制，同樣自簽署後延長至協定生效後開始適用。



加拿大提出的文化保留則未列入協定，貿易局預估，可能將透過雙邊方式處理。



除增加協定前言外，本次公布文本經法律檢視統一體例及文字上不一致處，先前凍結的20項條文則正式納入協定，包括智慧財產權、縮小投資爭議適用爭端解決範圍、延長政府採購第二回合談判時間及暫不要求藥品及醫材核價程序的透明化義務等，將待美國重新加入後再恢復實施；此外，貿易局指出，新的CPTPP標準較TPP標準更具包容性，台灣未來申請加入CPTPP時，將更易達到標準。



貿易局指出，CPTPP在智利簽署後，將由各會員國進行國內審議程序，由於僅需6個或半數以上簽署會員通知完成國內審議程序後60天便能生效，且無須考量會員的GDP比重，預估最快生效時間可能在明(108)年初或明年中。經濟部將持續進行各項準備工作。



貿易局表示，過去為加入TPP，已參考TPP標準規範進行經貿體制調整，包括化妝品衛生管理條例、郵政法、專利法、商標法、著作權法、植物品種及種苗法、農藥管理法、數位通訊傳播法等8項法案已送至立法院待審。



同時，政府並透過雙邊及參與APEC、WTO等國際會議機會，爭取貿易夥伴國對台參與CPTPP的支持；在國內廣宣及溝通方面，持續辦理分眾溝通活動，進行對話及交流，以凝聚共識。1070221