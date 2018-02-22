亞航上市 邁向亞洲單走道客機維修霸主

飛機維修大廠亞洲航空22日正式掛牌上市。董事長盧天麟（左3）表示，亞航除了不斷增加民機維修業務外，受惠廉航不斷擴張，亞航要邁向全亞洲單走道客機維修霸主地位。中央社記者韋樞攝 107年2月22日

（中央社記者韋樞台北22日電）成立64年的飛機維修大廠亞洲航空今天正式掛牌上市。董事長盧天麟表示，亞航除了不斷增加民航機維修業務外，受惠廉航不斷擴張，亞航要邁向全亞洲單走道客機維修霸主地位。



亞航今天由興櫃轉上市，成為2018年第一個在台股掛牌上市的公司，股價從新台幣22元一路上衝到盤中最高35.5元，漲幅逾6成。



盧天麟表示，目前亞航維修軍機和民航機的營收比重約7：3，未來要達到占比各半的目標，民航機維修業務勢必要成長4到5倍才能平衡；受惠亞洲各國廉航不斷擴張，且大都使用單走道客機，正是亞航維修的強項，亞航的策略目標是要成為亞洲最大規模的單走道民航機維修中心，以及直升機的維修能量要稱霸全亞洲。



民航機維修業務要成長4到5倍，亞航選擇前進海外維修基地，亞航正將民航機維修業務拓展至菲律賓、印尼、越南和泰國，目前仍在商業談判中。



盧天麟指出，日前亞航才與加拿大IMP公司簽署合作意向書(MOU)，並與挪威NSM公司簽訂代理銷售合約、ROCKWELL COLLINS簽訂代理授權協議，這3項計畫可望為亞航帶來營運動能。



他說，加拿大IMP公司為國際知名航空維修及工程研發公司，且為原製造商洛克希德馬丁公司授權認證的合格維修廠，具有P-3偵察機和C-130運輸機豐富維修經驗、後勤支援及工程構改能力，亞航與IMP公司合作，將可對現有P-3和C-130型機客戶提供包含工程修改、性能提升及物料支援等更完善服務，增進維修效率。



此外，挪威NSM公司為國際知名航電系統工程公司，曾委託亞航共同完成兩架B1900型機的查核系統（AFIS）安裝案，雙方在互信互惠機制下，亞航以專業技術獲得NSM公司同意授權，將持續規劃共同執行國內外內查核裝備系統改裝升級及零附件銷售案，並合作共同開拓東南亞市場。



而ROCKWELL COLLINS公司則是國際航電系統工程大廠，於軍、民用飛機航電系統裝備、維修、性能提升等領域均占有一定市場，亞航日前與ROCKWELL COLLINS公司簽訂一年期代理授權協議，未來將針對授權項目提供銷售、修理、修改及保固服務；之後可視業務情況成為長期授權代理商，合作開發飛機航電系統加裝、改裝業務，擴增經營績效。（編輯：蘇志宗）1070222