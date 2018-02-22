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關鍵字： 地震台股開工路況
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1月境內基金規模突破2.4兆 12年新高

發稿時間：2018/02/22 11:04

最新更新：2018/02/22 11:04

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（中央社記者田裕斌台北22日電）根據投信投顧公會統計，今年1月境內基金增加新台幣1067億元，基金規模突破2.4兆元，創自2005年6月以來新高。包括國內貨幣市場、跨國指數股票與跨國股票型基金都明顯增長。

投信表示，雖然2月初一度受到全球股災衝擊，部分資金藉此出場，但農曆春節封關期間，歐美日等主要股市全數走揚，化解短線危機，若通膨持穩、美元持續偏弱，在企業財報支撐下，股市還有震盪走高的機會。

投信投顧公會統計，今年1月規模增長最多的是國內貨幣市場、跨國指數股票與跨國股票型基金，分別增加304、303與253億元，反觀跨國高收益債與一般債券型基金各減少68、37億元，凸顯年初市場信心樂觀，投資人偏好股票等風險性資產。

第一金全球大四喜收益組合基金經理人許豒勻表示，雖然2月初美股重挫，引發全球股災，部分資金藉此出場，但是農曆春節前即強勢反彈，且長假封關期間，歐美日等主要股市持續走揚，宣告化解美債殖利率急揚造成的修正壓力。

許豒勻認為，市場對通膨升溫、推升殖利率走高的免疫力逐漸提高，同時美股企業第2、3季獲利都有雙位數增長的機會，雖然美國聯邦準備理事會(FED)未來政策動向仍牽動市場敏感神經，因此建議投資人採取「長線保護短線」的策略因應，降低整體波動風險。（編輯：林沂鋒）1070222

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