台灣去年手機銷量衰 蘋果三星瓜分近半江山

（中央社記者江明晏台北22日電）根據統計指出，台灣2017年手機銷量約733萬支，年衰退約1成，蘋果、三星銷量依然稱霸台灣市場，瓜分近半江山，本土手機品牌華碩、宏達電則位居第3與第4名。



國內科技網站「ePrice比價王」彙整市調機構數據指出，台灣 2017 全年度手機銷量約 733 萬支，每月銷售量中，4月僅賣出54萬支，是一年中最疲軟的月分，最好是1月，達到69萬支的水準。



台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理李元榮日前表示，2017年台灣整體智慧型手機市場銷售量衰退約9%至10%，但看好市場趨勢讓旗艦機規格下放至中高階市場，將促進中高價格帶銷量成長，預料2018年台灣智慧型手機市場銷售量和銷售額將持平。



Sony Mobile總經理林志遠則指出，台灣手機市場2017年銷售量下滑，今年台灣市場景氣不佳，加上電信業者補貼持續縮手，拉長換機週期下，可能市場規模會持續縮水，比例預估在10%以內，但至少還會守住700萬支。



去年在台有銷量紀錄的手機廠超過30個品牌，但市占率超過2%的只有8家。



市調機構統計，2017年蘋果在台灣銷售量市占達22.95%，位居台灣銷售量最高的品牌，三星拿下亞軍，市占也有20.68%的成績，若以台灣銷量一年逾700萬支的規模換算，蘋果和三星去年在台銷售都有約150萬支的銷售量水準，也與第3名之後的品牌拉開差距。



2017年銷售量排名第3名至第6名依序為華碩、宏達電(2498)、OPPO、SONY，銷售量市占分別為12.7%、9.09%、8.8%、8.25%。



其中，本土品牌華碩、宏達電手機銷量雖難與蘋果、三星匹敵，仍舊保有第3、第4的水準，而宏達電告別機海戰術，今年預計維持5至6支新機的數量，後續能否衝高銷量規模，仍有待觀察。



OPPO急起直追，銷售量市占從前年的5%左右大增逾3個百分點，成長速度不容小覷，去年成功擠下日系大廠Sony成為台灣市場銷售量第5名的品牌。



擠入排行榜的品牌還有台灣大2.22%、小米2.21%、Benten 的1.94%、LG的1.41%、Nokia的1.12%，但值得注意的是，小米電商銷售數據並未納入統計，因此難以評判小米在台銷售表現。（編輯：李淑華）1070222