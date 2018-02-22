濁水溪抑揚塵 經部擬打造親子休閒綠帶

（中央社記者廖禹揚台北22日電）為推動濁水溪揚塵防制工作，經濟部推動3年執行計畫，今年度將結合西螺大橋上下游部分寬闊河川空間綠帶，為民眾打造舒適安全的親子休閒場域。



濁水溪因受河道變遷及非汛期水位下降，河道內灘地裸露，成為東北季風吹往雲林縣的揚塵沙源，經濟部水利署從去年11月至今已改善濁水溪灘地裸露地面積逾360公頃，包括水覆蓋350公頃、綠覆蓋17公頃。



水利署今天發布新聞稿表示，署長賴建信21日至雲林縣西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉等濁水溪流域勘查，表示雨水節氣已過，應把握時間加速水覆蓋及綠覆蓋工作。



水利署春節前除在溪州大橋與中沙大橋間增加施設蓄水池塘面積達50公頃，並在二崙鄉增加辦理綠覆蓋植生，同時將輔導西濱大橋上游崙背、二崙地區申請種植許可農民於2月完成鋪設、扦插稻草等揚塵防制作業。



賴建信並指示第四河川局，再於西濱大橋上游南岸進行防風防塵樹木植栽與於麥寮河段水防道路行道樹種植，依裸露地分布種植甜根子草或蘆葦等合適植物，加強綠覆植生效果，並配合目前整理80公頃河道，於4月完成河道疏濬，移除20萬立方公尺沙源。



今年度並規劃辦理西螺大橋下游臨西螺鎮側堤防及高灘地環境整理與水岸空間營造工程，結合西螺大橋上游高灘地，形成廣闊河川空間綠帶，目標在今年汛期前完工，提供民眾寬闊、舒適又安全的親子休閒場域。



水利署規劃從107年至109年辦理濁水溪河川揚塵改善工作，預計將投入新台幣4億9500萬元，主要執行水覆蓋、綠覆蓋、河道整理及疏濬工作，並輔導公地種植農民鋪設稻草，配合東北季風狀況增加集集攔河堰放流水量等。（編輯：李信寬）1070222