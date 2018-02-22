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擎天崗水牛未經馴養 陽管處評估禁犬隻進入

發稿時間：2018/02/22 12:45

最新更新：2018/02/22 12:59

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（中央社記者陳政偉台北22日電）陽明山擎天崗為郊遊好去處，陽管處表示，這區域的水牛未經馴養，雖長期與遊客接觸，但警覺性仍高。基於安全，遊客應與牛隻保持距離，目前正評估禁止攜帶犬隻進入擎天崗草原。

據陽明山國家公園管理處資料，擎天崗是熔岩流所形成的熔岩階地，平坦的地勢使得這個區域在日治時期就已成為牛隻放牧的重要區域。

擎天崗因放牧牛隻而形成獨特的草原景觀，不僅是特別景觀，也承載百年來人、環境與牛隻共生的歷史記憶及珍貴的文化景觀，且提供民眾遊憩育樂的場域。

陽管處處長詹德樞表示，這區域水牛在自然界中經過數個世代繁衍，屬於未經人類馴養的野化動物，雖經過長期與遊客接觸，但其警覺性仍高。

詹德樞說，基於安全，遊客應與牛隻保持距離，勿觸摸逗弄牛隻、勿接近拍照，更勿使用閃光燈，並請遊客確實遵守入口處告示牌的注意事項。

詹德樞說，未來將加強遊客宣導與管理，以避免人牛衝突，並評估禁止攜帶犬隻進入擎天崗草原。

陽管處今天發布的新聞稿指出，民國106年委託華梵大學景觀與環境設計學系副教授賴玉菁，進行陽明山國家公園野化偶蹄類動物調查及經營管理探討。

調查結果再度說明，牛隻是維護擎天崗草原景觀的重要元素，且水牛並不會主動攻擊與牛隻保持距離的遊客，但水牛仍會警戒甚至威嚇太過靠近水牛群及攜帶犬隻的遊客。

陽管處指出，擎天崗中央步道兩側是水牛主要活動區域之一，沿中央步道設置圍欄繩索，是為規範遊客遵循方向前進不要跨越圍欄干擾牛隻活動空間。雖然部分區段有牛隻跨越步道情形，遊客只須保持距離靜候牛隻通過就可以。

陽管處表示，擎天崗中央步道發生圍欄木柱傾倒的情形，並非遭水牛發狂撞擊所毀損，而是因為木柱基部長年在潮濕環境已腐朽所導致，將儘速進行維修更換。（編輯：蘇志宗）1070222

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