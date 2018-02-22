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關鍵字： 地震台股開工路況
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公共自行車險 北北桃高Q2率先上路

發稿時間：2018/02/22 12:56

最新更新：2018/02/22 12:56

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（中央社記者蔡怡杼台北22日電）產險公會今天宣布，經過多年努力後，預計今年第2季，民眾在台北市、新北市、桃園市以及高雄市四都騎公共自行車就享有免費的保險。

產險公會今天舉行狗年新春團拜，產險公會理事長陳燦煌表示，今年起陸續可看到公共自行車第三人意外責任險、公共自行車傷害險、警察專業責任險、照顧服務員險、照顧服務機構公共意外險，以及無人機責任險6項險種共保。

產險公會表示，公共自行車險將可分為第三人意外責任險以及傷害險兩種，其中，台北、新北以及桃園三都將投保第三人意外責任險，至於高雄則是投保公共自行車傷害險，4都都是由市政府撥預算投保，民眾不用負擔任何保費，預計今年上半年就可上路。

根據產險公會統計，目前台北市約有1.3萬輛公共自行車，新北市有1.1萬輛，桃園則有4700輛。至於高雄因為是投保傷害險，所以，公共自行車的車輛數目前還不確定。

所謂公共自行車第三人意外責任險是保障民眾騎乘公共自行車時，不慎撞傷他人的第三人責任險，死亡理賠上限為新台幣200萬元；公共自行車傷害險保障範圍則是自己騎公共自行車時發生的意外，死殘保額上限為100萬元、住院醫療每日1000元，當只有傷害沒有住院時，則不理賠。

產險公會表示，公共自行車的第三人意外責任險以及傷害險，兩項險種都是由國泰產險1家出單，15家產險公司共保，其中，第三人意外責任險每輛自行車每年保費約400元，至於公共自行車傷害險保費會稍貴一點，但目前尚未定案。(編輯：李信寬)1070222

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