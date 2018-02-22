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關鍵字： 地震台股開工路況
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再生能源躍進 原能會讓沼氣發電效益翻倍

發稿時間：2018/02/22 13:03

最新更新：2018/02/22 13:03

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（中央社記者朱則瑋台北22日電）豬屎變成沼氣來發電效益低，原能會研發新技術，把豬屎混入經處理的農業廢棄物，讓沼氣發電時間縮短、發電效益提升2倍，今年進入實廠驗證，明年可望商用化，要把沼氣發電規模做大。

政府推動2025年非核家園願景，再生能源發電占發電總量達20%；其中，沼氣發電也是再生能源之一，現有技術可把豬屎等廢水轉為沼氣後發電，但過程時間太長，發電效益又低，使得企業投入意願低。

原子能委員會核能研究所工程師郭家倫向中央社記者說，一頭豬一天的廢水，只能產生0.1立方米沼氣，轉換成電力僅約0.15度，過程還需要至少一個月時間，如果遇到冬天，微生物活動量降低，時間還可能更久，且一整套設備價格約新台幣千萬元，粗估要回本恐怕得要10年之久。

郭家倫指出，核研所花費兩年時間研發出「纖維原料解聚技術」，把同樣是廢棄物的稻稈先透過蒸煮等方式處理，再混入豬屎中，讓微生物可以更快反應，產生沼氣，產生沼氣量可提升2倍甚至3倍，產電過程也從一個月縮短為15天，大大提高發電效益，讓業者最快8年以內就能回本。

郭家倫表示，今年將正式投入驗證階段，會找像是位在嘉義縣的張林素梅畜牧場合作，把事先處理好的稻稈混入豬屎中實驗可行性，並預計年底在台糖公司土地建置測試廠，假使一切順利最快明年中就能驗證完成，正式投入商用化。

核研所長馬殷邦表示，在核電廠陸續退役後，綠能發電將成為重要電力來源，除了太陽能、風力發電外，沼氣發電可讓豬屎變黃金，把廢棄物再利用，而且這些廢棄物經過發電利用完後，還能變成農田灌溉的肥料，成為正向的環保再生循環，等新技術驗證完成後，會盡快技轉給廠商，把沼氣發電的規模做大。1070222

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