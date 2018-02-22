和泰車估今年車市仍有44萬輛

（中央社記者田裕斌台北22日電）和泰車今天舉行媒體春酒，總經理蘇純興表示，今年在經濟穩定復甦及政府汰舊換新貨物稅補助持續下，預估台灣車市總規模可望維持在44萬輛水準，與去年持平。



其中，豐田（Toyota）今年預估銷售11.5萬輛、凌志（Lexus）目標1.6萬輛，整體小型車銷售目標13.1萬輛，比去年的12.8萬台略增，市占率力守3成。



和泰車營運本部長劉松山表示，今年將持續導入符合客戶需求的產品，除了去年底車展發表的Sienna改款外，也將在上半年引進改款後的Alphard，這兩款大型轎式休旅車（MPV）都將主打7人座MPV市場。



在小型車方面，豐田今年也將發表Yaris及Vios改款，這次的改款已經逼近大改款的水準，在安全性上將大幅升級，年底前也將導入Altis的5門掀背版Auris，補足中級掀背車級距的空缺。



在凌志方面，今年底也將發表小型跨界休旅車UX，今天則是發表頂級轎跑車LS 350，競爭與賓士（Mercedes-Benz）E Class及BMW 5系列的市場。



蘇純興表示，去年受惠汰舊換新貨物稅補助及新車效應、促銷優惠下，汽車總市場44.4萬輛、創12年新高，豐田、凌志合計賣出12.8萬輛新車、蟬聯16年冠軍；其中，Altis、RAV4、Sienta更盤據年度最賣車款的前3名，今年希望能再創佳績。



除了今年新車款令人期待外，和泰車今年將引進VR賞車體驗，包括賞車、試車都具有VR環境，並將導入Pepper機器人服務及UCC咖啡，讓車主有更為尊榮的感受。（編輯：蘇志宗）1070222