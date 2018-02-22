活絡資安產業 經濟部推資安標準認證制度

（中央社記者廖禹揚台北22日電）經濟部工業局今天表示，為活絡台灣資安產業生態系，今年上半年將推動訂定IP CAM資安標準檢測實驗室認證制度，及網路數位錄放影機（NDR）與數位聯網儲存裝備（NAS）資安標準。



政府積極推動數位經濟發展，資安成為一大關鍵。活絡國內資安產業生態系，經濟部擬訂3項策略，包括建立資安標準與認驗證制度、扎根關鍵技術與培育人才、健全環境與連結國際。



經濟部去年底舉辦物聯網資安產業標準元年誓師大會，推動網路攝影機（IP CAM）資安產業標準1.0版，今年將與國家通訊傳播委員會（NCC）合作，推動檢測實驗室認證制度，目標在今年上半年訂定財團法人全國認證基金會（TAF）認可檢測實驗室的標準與流程，並進行認證。



工業局電子資訊組長林俊秀說，台灣製造的IP CAM輸美時，會出現不符當地標準而遭退貨狀況，推動訂定產業標準目前尚不具強制力，但為鼓勵業者取得認證，將尋求中央部會或地方政府，將IP CAM資安標準納入採購規範。



林俊秀表示，經濟部優先篩選與民眾及產業重大相關的物聯網產品推動建立資安標準與認驗證制度，包括已進入成熟期的行動APP基本資安規範，去年已有8家檢測實驗室通過TAF認可，並收到584案，今年將持續輔導產業取得認證；此外，繼去年公布IP CAM資安標準後，今年將推動網路數位錄放影機（NDR）、數位聯網儲存裝備（NAS）訂定標準。



人才培育部分，行政院資通安全處「資安旗艦計畫」由教育部、經濟部、國防部及資安處共同負責，經濟部協助進行國防部人才、資安專業人才、在職資安人才及關鍵基礎設施資安工控人才的培育工作，每年至少培養300名以上人才。



至於健全環境與連結國際，今年預計5月15日辦理「國際資安新創交流活動」，並辦理國際資安大會等活動，讓國內、外使用者看到台灣實力與技術。（編輯：李明宗）1070222