/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震台股開工蘇花改

南韓禁進口福島水產 世貿組織判日勝訴

>rss

新台幣收貶終止連4升 美國升息預期增溫

發稿時間：2018/02/22 18:09

最新更新：2018/02/22 18:23

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
美國升息預期升溫，22日亞洲股匯市齊跌，新台幣終場以29.301元兌1美元作收，貶值5.6分。（中央社檔案照片）美國升息預期升溫，22日亞洲股匯市齊跌，新台幣終場以29.301元兌1美元作收，貶值5.6分。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北22日電）美國升息預期升溫，今天亞洲股匯市齊跌，新台幣終場以29.301元兌1美元作收，貶值5.6分，終止連4升。而在外資交投熱絡下，台北與元太外匯經紀公司總成交量擴增至17.33億美元。

外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）公布1月會議紀錄，釋出有必要維持升息基調的訊息，市場對此偏向「鷹派」解讀，帶動美元轉強，美股回挫，也使今天亞洲股匯市普遍走弱。此外，外資在匯市交投轉趨熱絡，匯市交易量明顯增加，且早盤有特定外資匯入，加上出口商進場拋匯，新台幣盤中一度由貶轉升，但午盤過後美元買盤湧現，新台幣終場仍小貶5.6分，以29.301元作收。

展望新台幣後市，外匯交易員認為，由於出口商拋匯需求仍在，新台幣短線上有撐，且美國雖然升息機率大增，但川普政府追求弱勢美元政策基調並未改變，因此美元也不至於大幅升值，可望暫時維持區間盤整格局。但他也提醒，由於美股近日波動依舊劇烈，連帶影響外資在台灣股匯市的進出，因此近期新台幣的波動幅度也會比較大。

新台幣兌美元今天開盤價為29.320元，最高29.224元、最低29.330元，尾盤收29.301元，貶值5.6分。（編輯：黃國倫）1070222

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP