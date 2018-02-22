新台幣收貶終止連4升 美國升息預期增溫

美國升息預期升溫，22日亞洲股匯市齊跌，新台幣終場以29.301元兌1美元作收，貶值5.6分。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北22日電）美國升息預期升溫，今天亞洲股匯市齊跌，新台幣終場以29.301元兌1美元作收，貶值5.6分，終止連4升。而在外資交投熱絡下，台北與元太外匯經紀公司總成交量擴增至17.33億美元。



外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）公布1月會議紀錄，釋出有必要維持升息基調的訊息，市場對此偏向「鷹派」解讀，帶動美元轉強，美股回挫，也使今天亞洲股匯市普遍走弱。此外，外資在匯市交投轉趨熱絡，匯市交易量明顯增加，且早盤有特定外資匯入，加上出口商進場拋匯，新台幣盤中一度由貶轉升，但午盤過後美元買盤湧現，新台幣終場仍小貶5.6分，以29.301元作收。



展望新台幣後市，外匯交易員認為，由於出口商拋匯需求仍在，新台幣短線上有撐，且美國雖然升息機率大增，但川普政府追求弱勢美元政策基調並未改變，因此美元也不至於大幅升值，可望暫時維持區間盤整格局。但他也提醒，由於美股近日波動依舊劇烈，連帶影響外資在台灣股匯市的進出，因此近期新台幣的波動幅度也會比較大。



新台幣兌美元今天開盤價為29.320元，最高29.224元、最低29.330元，尾盤收29.301元，貶值5.6分。（編輯：黃國倫）1070222