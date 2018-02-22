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南韓禁進口福島水產 世貿組織判日勝訴

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境外基金規模連14個月成長 逾3.5兆元

發稿時間：2018/02/22 18:27

最新更新：2018/02/22 18:27

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（中央社記者田裕斌台北22日電）投信投顧公會統計，今年1月境外基金大增新台幣285億元、規模站上3.52兆元，連續14個月呈現正成長，且是自去年9月以來，連續5個月改寫歷史新高。

摩根投信副總經理林雅慧說，推升整體基金規模續揚大功臣，呈現股票型、新興債、平衡型三強鼎立局面，其中尤以股票型基金最受青睞，規模較去年底大增210億元達1.3兆元，改寫自西元2015年8月以來30個月的單月新高，凸顯國人持有股票比重漸有增加趨勢。

此外，新興債規模基金規模也衝上4331億元，連14個月增加，更已連6個月締新猷。

林雅慧說，國人對平衡型基金的鍾愛依舊有增無減，1月更以4360億元再締新猷；摩根多重收益基金產品經理陳若梅表示，國際指數聯袂頻創新高，市場氣氛過分樂觀，也讓不少投資人感到情緒不安，平衡型基金兼具股債和另類資產，充分滿足投資人想分散風險，又同時想掌握成長和收益需求，受國人喜愛。

陳若梅分析，今年剛開年全球經濟數據頻捎喜訊，隨全球經濟基本面回溫到金融海嘯以來最佳狀態，投資人對風險性資產後市的信心也備受提振，加上美股在內的多項金融資產價格1月創高，吸引國人有更高意願進場投資基金，參與這場睽違已久的多頭盛世，連帶推升元月整體境外基金規模也順勢站上3.52兆元，不僅已連續14個月增肥，自去年9月以來更持續改寫歷史新高紀錄。（編輯：李明宗）1070222

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