國巨去年財報創5大新高 擬配股利17元

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）國巨去年獲利達新台幣66.56億元，每股稅後盈餘15.64元，去年營收、毛利、營利、稅後淨利及每股稅後純益均創歷史新高。國巨也擬配發股利每股17元。



國巨公司今天公佈去年第4季財報，單季合併營收96.51億元，較去年第3季成長15.3%，並較前年同期成長42.7%。去年第4季歸屬母公司業主淨利達30.16億元，單季每股稅後純益達8.62元，上述單季數字皆已扣除飛磁單季營收及獲利。



國巨去年第4季毛利率43.7%，較去年第3季增加13.4個百分點，較前年同期增加19個百分點，去年第4季營業利益33.82億元，營業利益率35%，較上一季增加13.1個百分點，較前年同期增加23.3個百分點。



國巨去年第4季非營業項目淨收入1.41億元，其中包括權益法認列轉投資收益0.78億元、出售投資收益1.69億元、利息淨收入0.98億元、已實現及未實現外幣兌換損失3.02億元等、股利收入及其他收益等0.98億元。



從全年來看，國巨去年合併營收322.59億元，較前年成長16.1%。全年歸屬母公司業主淨利66.56億元，全年每股稅後純益15.64元，上述累計合併數字已扣除飛磁營收及獲利。



國巨去年全年毛利率32.5%，較前年增加8.9個百分點，去年全年營業利益75.93億元，營業利益率23.5%，較前年增加10.5個百分點。



國巨去年第4季單季、以及去年全年度合併營收、毛利、營利、稅後淨利及每股稅後盈餘，均創下歷年新高，公司指出主要是高階客戶需求成長、部份新產能逐步開出、積層陶瓷電容（MLCC）及晶片電阻供需狀況持續緊俏、高效能運算主機及高階智慧型手機拉貨暢旺，高毛利的車用電子及工規產品出貨比重大幅提升，整體產品組合持續優化。



國巨今天董事會也決議通過每股配發股東現金股利15元，其中包含每股14.36元現金股利及每股0.64元資本公積，並加計股票股利每股2元，合計配發股利17元。



國巨表示，配發股票股利會稀釋每股盈餘，不過公司近年體質及營運優化，且被動元件產業結構朝良性方向調整，展望未來成長動能，公司對未來前景審慎樂觀，估計稀釋影響有限。



法人預期今年國巨業績可望較去年成長15%到20%，續創歷史新高。國巨今年資本支出規模估可超過50億元，較去年逾40億元增加。



在產能布局，國巨今年積極深耕利基型積層陶瓷電容和晶片電阻（R-Chip）產品，預估今年國巨在利基型MLCC擴產幅度約10%到15%，在利基型晶片電阻擴產幅度也約在10%到15%區間。



國巨今年擴充利基型MLCC擴產地點包括台灣高雄廠和中國大陸蘇州廠，預估利基型MLCC擴產效應可延續到今年底。（編輯：林孟汝）1070222