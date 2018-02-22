/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震台股開工蘇花改

南韓禁進口福島水產 世貿組織判日勝訴

>rss

國巨去年財報創5大新高 擬配股利17元

發稿時間：2018/02/22 19:18

最新更新：2018/02/22 19:18

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）國巨去年獲利達新台幣66.56億元，每股稅後盈餘15.64元，去年營收、毛利、營利、稅後淨利及每股稅後純益均創歷史新高。國巨也擬配發股利每股17元。

國巨公司今天公佈去年第4季財報，單季合併營收96.51億元，較去年第3季成長15.3%，並較前年同期成長42.7%。去年第4季歸屬母公司業主淨利達30.16億元，單季每股稅後純益達8.62元，上述單季數字皆已扣除飛磁單季營收及獲利。

國巨去年第4季毛利率43.7%，較去年第3季增加13.4個百分點，較前年同期增加19個百分點，去年第4季營業利益33.82億元，營業利益率35%，較上一季增加13.1個百分點，較前年同期增加23.3個百分點。

國巨去年第4季非營業項目淨收入1.41億元，其中包括權益法認列轉投資收益0.78億元、出售投資收益1.69億元、利息淨收入0.98億元、已實現及未實現外幣兌換損失3.02億元等、股利收入及其他收益等0.98億元。

從全年來看，國巨去年合併營收322.59億元，較前年成長16.1%。全年歸屬母公司業主淨利66.56億元，全年每股稅後純益15.64元，上述累計合併數字已扣除飛磁營收及獲利。

國巨去年全年毛利率32.5%，較前年增加8.9個百分點，去年全年營業利益75.93億元，營業利益率23.5%，較前年增加10.5個百分點。

國巨去年第4季單季、以及去年全年度合併營收、毛利、營利、稅後淨利及每股稅後盈餘，均創下歷年新高，公司指出主要是高階客戶需求成長、部份新產能逐步開出、積層陶瓷電容（MLCC）及晶片電阻供需狀況持續緊俏、高效能運算主機及高階智慧型手機拉貨暢旺，高毛利的車用電子及工規產品出貨比重大幅提升，整體產品組合持續優化。

國巨今天董事會也決議通過每股配發股東現金股利15元，其中包含每股14.36元現金股利及每股0.64元資本公積，並加計股票股利每股2元，合計配發股利17元。

國巨表示，配發股票股利會稀釋每股盈餘，不過公司近年體質及營運優化，且被動元件產業結構朝良性方向調整，展望未來成長動能，公司對未來前景審慎樂觀，估計稀釋影響有限。

法人預期今年國巨業績可望較去年成長15%到20%，續創歷史新高。國巨今年資本支出規模估可超過50億元，較去年逾40億元增加。

在產能布局，國巨今年積極深耕利基型積層陶瓷電容和晶片電阻（R-Chip）產品，預估今年國巨在利基型MLCC擴產幅度約10%到15%，在利基型晶片電阻擴產幅度也約在10%到15%區間。

國巨今年擴充利基型MLCC擴產地點包括台灣高雄廠和中國大陸蘇州廠，預估利基型MLCC擴產效應可延續到今年底。（編輯：林孟汝）1070222

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP