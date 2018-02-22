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南韓禁進口福島水產 世貿組織判日勝訴

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由田每股15元公開收購晶彩科 最高達35%

發稿時間：2018/02/22 20:48

最新更新：2018/02/22 20:48

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（中央社記者江明晏台北22日電）由田新技今天宣布，董事會通過決議以每股現金新台幣15元，公開收購晶彩科技普通股，是國內與兩岸AOI行業中，第一次上市櫃公司間的公開收購。

由田今天發出新聞稿表示，董事會通過向晶彩科技股東，提出以每股現金新台幣15元公開收購該公司普通股股票的請求。

公開收購期間將自107年2月23日至107年3月14日止，預定最高收購數量為2766萬8325股，約晶彩科技已發行普通股股份總數的35%，最低收購數量為395萬2618股，約晶彩科技已發行普通股股份總數的5%。

每股15元的收購價格與晶彩科今天的收盤價12.5元相比，約有20%的溢價。

由田為AOI（自動光學檢測）設備大廠，是運用光學與軟體代替人力品質監控與分析的技術，由田新技是兩岸第一個以AOI專業上櫃的公司，同時是持續多年兩岸營收規模最大的AOI設備商，客戶跨越兩岸、日韓及東南亞的主要電路板、顯示器與封裝等數十家企業。

晶彩科技則是兩岸AOI本土設備商中，占有LCD Array與OLED（有機發光二極體）製程最高AOI市占率的公司。LCD Array工藝等同半導體製程的環節，由田看好，晶彩科技目前在顯示器行業居於領先地位，及進入半導體領域的豐沛能量。

由田表示，這是國內與兩岸AOI行業中，第一次上市櫃公司間的公開收購，若能夠順利攜手合作，將是兩個深具互補綜效的強者聯盟，提升我國AOI的全球競爭力。

由田希望藉由這次的公開收購達到樞紐效應與雙塔效益兩大目標，上可承接客戶對尖端AOI設備的需求，下可協助精密光學設備所需的周邊產業。基於雙方具有的不同技術強項，此次收購後，能綜合各自特長的領域，形成犄角之勢，如籃球場上的雙塔，除了在接下來的數年，超過數千億投資的LCD與OLED市場中繼續茁壯之外，並迎接「半導體與封裝」及「AI與智慧製造」的擴張潮流。（編輯：張均懋）1070222

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