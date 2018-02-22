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南韓禁進口福島水產 世貿組織判日勝訴

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陸面板新產能不斷 台廠拚差異化高階產品

發稿時間：2018/02/22 20:57

最新更新：2018/02/22 20:57

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（中央社記者潘智義台北22日電）面對中國大陸面板廠林立，不斷擴充新產能，國際數據資訊公司（IDC）市場分析師陳建助指出，台廠憑藉產品差異化，仍能有效維持競爭優勢。

陳建助分析，中國大陸面板廠衝產量、台灣面板廠拚品質，主因京東方、華星光電等大陸面板廠新產能不斷開出，每年必須在財務報表中針對新廠機器設備攤提折舊費用，只能儘可能把產能利用率拉到最高，充分利用生產線，也因此選擇市場主流產品生產。

不過，台灣面板廠的生產線已建置多年，每年在財務報表的折舊攤提費用多已提完，不必再提列，因此不必選擇量大的主流產品，反而可以選擇售價較高的高規格產品生產。

他表示，從現實面來看，台廠不必為了機器設備的折舊費用去衝產量，有本錢進行產品差異化，生產售價較好的高階產品。台廠最早投入的超高解析度（4K2K）面板，以及50吋大尺寸電視面板都是如此。

他強調，中國大陸面板廠技術上雖然不如台廠，但也不是完全沒有能力生產4K2K面板，只是因為新廠的機器設備在財報上必須依年度折舊攤提費用，只能以大眾化的主流產品為主，以利衝高產能利用率，所以台廠才有足夠空間在高階產品發揮，且台廠也一直透過產品差異化，努力拉開高階產品的技術實力。

他解釋，去年4K2K電視面板全球市場滲透率約33%至35%，但今年可望攀升至45%至50%，近半的市場滲透率已有挑戰主流產品的意味，台灣面板廠未雨綢繆，為了延續在高階產品的競爭力，已從4K2K面板跨入解析度更高的8K4K面板，避免4K2K面板一旦成為主流產品後，必須面對的價格下降。

他說，台廠鎖定高階面板，除了50吋以上大尺寸電視面板、超高解析度面板之外，高刷新頻率、超薄、超窄邊面板也都是焦點，充分展現技術實力。（編輯：郭萍英）1070222

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