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南韓禁進口福島水產 世貿組織判日勝訴

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詹宏志：台灣應成為亞洲網路公司集資中心

發稿時間：2018/02/22 22:25

最新更新：2018/02/22 22:25

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（中央社記者戴雅真倫敦22日專電）國策顧問詹宏志在駐英代表處演講指出，台灣可進一步爭取和東南亞國家合作，推銷相較下較為可行的台灣數位經濟模式，並發展成為亞洲中型網路公司的集資中心。

國策顧問、PChome網路家庭董事長詹宏志，20日在駐英處演講「台灣的網路經濟與南向機會」，吸引許多旅英企業家與學子到場。

詹宏志表示，台灣的網路發展時間非常早，雖然是小地方，但電子商務交易額驚人，比東協十國總和還要高，原因之一在於台灣的網路普及率相當高。

他指出，台灣自1985年就由大學開始發展學術資源網路，而全球網路以1994年Netscape推出網路瀏覽軟體開始為網路元年，讓大眾可以直覺式使用網路。eBay和亞馬遜公司（Amazon）都是在1994、1995年間成立，台灣的博客來成立於1995年。

詹宏志說，台灣是一個很特別的地方，高等教育很早就把網路帶到校園，他在1996年開始提供網路服務，是台灣網路企業的第一代，卻可以找到有10年經驗的工程師。

詹宏志也提到，近年來中國大陸發展快速，許多台灣工程師都被挖角，而大陸投入的資源規模是台灣所不及。他舉例說明，PChome成立數據實驗室研究交易數據，成員有6人，但阿里巴巴的研究員有1500人。台灣過去是大陸電商學習對象，過幾年可能就會追不上人家。

詹宏志看到台灣的南向機會，他表示，東南亞國家近幾年在數位經濟方面相當積極，其中新加坡可能是最積極的國家，第一個制定實施監理沙盒。

他表示，許多東南亞國家都以中國大陸和美國為學習對象，但其實這兩個國家對東南亞國家而言並無可學習之處。他認為台灣可以進一步爭取與東南亞國家合作，推銷相較下較為可行的台灣數位經濟模式。

他也建議，台灣應該鼓勵周邊國家不容易上市的網路公司來台上市，發展成為亞洲中型網路公司的集資中心。1070222

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