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應用多元管道 貿協助業者聰明行銷

發稿時間：2018/02/23 11:37

最新更新：2018/02/23 11:37

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（中央社記者廖禹揚台北23日電）為在數位化時代更有效率的協助業者，外貿協會今年將強化台灣經貿網與全球貿易大數據平台（iTrade）一站式服務，加強應用數位行銷方式，協助業者掌握產業動態、訂定行銷策略。

中華民國對外貿易發展協會旗下的台灣經貿網，去年運用城市化數位行銷及O2O推廣策略，促成商機達14.9億美元；其中，新南向國家線上商機成長28%，並與台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市合作，推動地方廠商運用店商拓展全球市場。

為協助國內業者透過電商行銷海外，外貿協會與電商巨擘Amazon，以及新南向在地知名電商，包括印尼blibli、越南TIKI、泰國PChome Thai等合作，協助業者上架，甚至設立跨境台灣館；今年並將持續與ebay合作，一對一輔導40家廠商上架銷售。

除透過電商平台行銷外，根據Google研究，7成買主會透過觀看影片進行產品研究，台灣經貿網規劃運用臉書（Facebook）推出線上直播服務，甚至特地打造專屬攝影棚，要向全球行銷台灣精品，第一次直播將在2月26日登場。

外貿協會表示，為強化消費者、買主、代理商黏著度，未來將定期舉行直播，並考慮邀請目標市場網路紅人參與，提高曝光度，同時也接受直播詢價及直接下單購買。

順應數位化潮流，行銷方式更加多元便捷，為協助廠商擬訂合適策略，外貿協會去年新設數位商務處及資訊與數據中心，並推出iTrade一站式數據分析服務，今年將再推出數據快捷包及產業數據箱等兩大進階分析工具，提供廠商及公協會全方位的數據分析服務。

數據快捷包包括11碼產品出口情勢觀測及跨國關稅比較，有助業者掌握產品出口動向與各國關稅；全球展覽、進出口數據、各國廠商參展分布與兩國參展比較等功能，則有助廠商篩選海外參展合適選項。

針對公協會提供的產業數據箱，則以不同產業視角搭配進出口數據及產業指標分析、海外重點市場篩選、競爭對手國分析，加上公協會的產業知識與業務拓銷食物，可望更深入挖掘目標市場潛力。（編輯：蘇志宗）1070223

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