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房市投資族求穩 青睞大學套房長租店面

發稿時間：2018/02/23 12:11

最新更新：2018/02/23 12:11

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（中央社記者韋樞台北23日電）去年全台房屋買賣移轉棟數僅26.6萬棟，雖比2016年多，但仍處於歷史低檔。房屋比價平台屋比調查發現，房市略回溫，但投資族仍靜觀以待，最愛標的是有穩定收益的大學周邊套房和帶長租約店面。

2018開春房市熱銷訊息陸續傳出，讓人對於今年房市再度充滿期待。不過，對過去幾年幾乎銷聲匿跡的投資置產族而言，仍不足以吸引他們進場。

屋比趨勢研究中心最新民調顯示，2018年投資置產族最青睞的標的以「大學周邊套房」占35%居冠，「帶長租約的店面或商辦」占34%居次，兩者合計約69%，遠高於一般無租約(短租約)店面的18%、商辦的6%和頂加產品的5%。顯然擁有「易出租」或「已有穩定收益」的產品才能吸引投資置產族進場。

屋比創辦人葉國華表示，過去只要熱門商圈，無論是否帶有長租約，只要一有釋出，均不乏買方承接，而店面、商辦、頂加、學區套房這些以往投資置產族趨之若鶩的標的，對置產族的吸引力更難分軒輊。

近年房市交易量能低檔徘徊，不僅房價上漲不易，更有陸客不來，店面空置率攀高等消息傳出，雙北市政府甚至針對違規頂加嚴加查緝、強制拆除，都使得這些原本備受市場追捧的標的，在投資置產族的內心產生極大的地位變化。投資置產族傾向觀望，僅有易出租的「大學周邊套房」與已有穩定收益的「帶長租約店面或商辦」等可帶來穩定現金流的產品才會吸引他們。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴提醒，隨著少子化趨勢，目前已有17所大學註冊率未達6成，建議置產族投資學區套房時，要注意學生數量、註冊率及座落位置。此外更要注意當地行情、周遭房客屬性及同類型的供給量是否過多，避免一窩蜂投入，真的買進「套房」，最後求租、求售無門。

至於商圈店面因陸客減少，出現店面、商辦空置率變高的現象。陳傑鳴表示，過去幾年這些商用不動產因陸客題材而漲幅不小，如今陸客少來，過去溢漲的價格勢必面臨修正。今年開春房市雖表現不錯，但價格推升力道仍有限，屋主仍不宜過度期待。（編輯：楊玫寧）1070223

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