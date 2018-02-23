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中華電MOD將超車蔡明忠 成本土第一大平台

發稿時間：2018/02/23 13:19

最新更新：2018/02/23 13:19

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（中央社記者江明晏台北23日電）中華電董事長鄭優上任來積極整頓MOD業務，客戶數已超過166萬戶，預估月底將超越系統台霸主的富邦集團董事長蔡明忠，成為本土第一大影視內容平台，今年用戶數上看220萬戶。

中華電信今天舉行媒體春酒，董事長鄭優表示，到任逾1年，聚焦MOD與行動品質兩大任務， MOD過去13年累計虧損新台幣315億元，去年虧損較前年減少4億元，經過前年努力，MOD突破多年困境，客戶數已超過166萬戶，預估月底將超越同業，成為本土第一大影視內容平台。

富邦集團董事長蔡明忠旗下的有線電視系統台凱擘與台灣大寬頻，目前合計有168萬用戶數。

鄭優認為，MOD對於開拓下一階段智慧生活具有策略意義，也可望翻轉台灣影視產業生態。

面對有寬頻與有線電視市場價格戰，鄭優表示，樂於看到競爭情勢出現，市場競爭勝負將取決於價格高低與品質好壞，中華電對競爭毫不畏懼，但不希望法令或人為因素導致競爭不公平、不合理。

鄭優呼籲，數位匯流走向像一個階段，呼籲市場要來一場「君子之爭」。

鄭優日前表示，200萬戶數將是與有線電視平台對抗的基準，可望與有線電視平台「黃金交叉」，未來一消一長態勢可望成型，MOD將占有一席之地。（編輯：林沂鋒）1070223

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