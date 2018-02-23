中華電衝通訊品質 年底蓋5G實驗網

（中央社記者江明晏台北23日電）中華電信今年積極改善通訊品質，預計資本支出將達新台幣331億元，除持續加碼行動基地台與固網建設，今年底將建立5G實驗網，並朝向2020年1Gbps家戶涵蓋目標。



鄭優透露，上任後，常接到親朋好友的電話，抱怨中華電行動通訊品質不好，他認為中華電身為電信龍頭，通訊品質是基本要求，因此一上任就要求團隊積極改善。



鄭優表示，去年在行動品質大力投資，一方面取得180MHz的頻寬，去年也增加建設基地台，讓上網速率有感提升。中華電信總經理謝繼茂表示，中華電4G用戶數達800萬戶，市占最高。



除此之外，鄭優表示，中華電2017年推動IoT聯網大平台、Hami Wallit、成立資安子公司，去年每股盈餘5.01元繳出不錯成績單。中華電去年ICT營收成長14%，板橋第一期IDC機房攤位完銷，第二期將提前擴建。



展望今年，鄭優表示，行動品質將持續投資建設，歡迎大家「攜碼來歸」。



因應業務需求、面臨龐大退休潮，謝繼茂透露，中華電今年預計招募1600個人力，加強人力招募與培育。



鄭優認為，在數位內容的浪潮中，中華電將站立有利位置，並攜手新創業者攜手合作，轉投資也是今年重點，對於國內與海外投資機會會持續掌握。



此外，在國際海纜部分，中華電投資東南亞-日本2號(SJC2)海纜，增加亞洲區寬頻，並協助企業拓展南向商機。（編輯：林沂鋒）1070223