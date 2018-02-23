全民綠能屋頂 30坪年回饋金逾8000元

（中央社記者黃雅娟台北23日電）綠能屋頂方案今天出爐，明定3種投標規模及資本額限制，參與示範階段的縣市政府可優先獲得補助新台幣500萬元，預計總補助預算為1億元。若以30坪屋頂計算，一年給用戶回饋金超過8000元。



經濟部能源局今天下午將公布綠能屋頂全民參與方案，明訂大、中、小三種投標規模及資本額限制，透過地方政府擔任平台，普查屋頂設置潛量，再擇定綠能屋頂營運商，以再生能源躉購費率簽訂購售電合約，購電收入將分別回饋10%給地方政府，3%回饋給屋頂出租人。



根據能源局提供資訊試算，如果30坪屋頂設置太陽能板裝置容量約10kw，由躉購費率回饋10%給屋頂出租人，依照107年第一期的躉購費率計算，每度6.4137元，一年發電量為1250度，每月可回饋給用戶新台幣668元，一年可獲得新台幣8016元回饋。



不過，如果是4層樓的公寓，20kw的購電收入必須平均分攤給8戶，每戶每年回饋金為新台幣2004元；如果是透天厝單一住戶，10kw的裝置容量一年就可獨享8016元的回饋金。



如果以10MW的裝置容量計算，地方政府每半年就可獲得營運商提撥一次的購電收入回饋，約為新台幣120萬元，其中100萬元為縣市政府綠能發展之用，20萬元則提供參與全民綠能屋頂方案的鄉鎮區村里等使用。



能源局表示，最後公布的三種全民綠能屋頂規模，主要還是考量經濟規模，以及地方政府收件整合等效率，如果是數個行政區，估計可達10至50MW，單一行政區估計約為1至10MW，小型的如村或里，則是0.5至1MW；廠商資本額要求則分別為3億元、3000萬元及1000萬元。



能源局估計，只要最後由地方政府媒合約1MW以上的裝置容量，都足以應付10%的購售電收入回饋。



能源局表示，2月28日前接受縣市政府遞件，目前中南部地區如台中、彰化、嘉義、台南及屏東等5縣市都有表達意願，希望爭取先行示範。



示範縣市將獲得新台幣500萬元的獎勵補助，如果後續配合能源局持續推動三階段，估計每個縣市政府可獲得新台幣1200萬元的補助金；後續加入推廣的縣市，則至少可獲得400萬元補助；預計3月中旬將公布由哪些縣市優先推動，預計8月底就可完工發電，總補助預算估計約為新台幣1億元。



能源局解釋，裝設後的太陽光電發電量，將優先給用戶使用，發電度數每度使用躉購費率計算，回售給台電，用戶獲得的補助是營運商提撥的10%購電收入，由於剩餘的使用電量會再併網給台電，原定年底裝設的20萬具智慧電表，將優先給綠能屋頂用戶使用。（編輯：楊玫寧）1070223