/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 學測內閣改組李菁福衛五號

李大維接國安會秘書長 劉建忻暫代總統府秘書長

>rss

全民綠能屋頂 30坪年回饋金逾8000元

發稿時間：2018/02/23 13:29

最新更新：2018/02/23 13:29

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃雅娟台北23日電）綠能屋頂方案今天出爐，明定3種投標規模及資本額限制，參與示範階段的縣市政府可優先獲得補助新台幣500萬元，預計總補助預算為1億元。若以30坪屋頂計算，一年給用戶回饋金超過8000元。

經濟部能源局今天下午將公布綠能屋頂全民參與方案，明訂大、中、小三種投標規模及資本額限制，透過地方政府擔任平台，普查屋頂設置潛量，再擇定綠能屋頂營運商，以再生能源躉購費率簽訂購售電合約，購電收入將分別回饋10%給地方政府，3%回饋給屋頂出租人。

根據能源局提供資訊試算，如果30坪屋頂設置太陽能板裝置容量約10kw，由躉購費率回饋10%給屋頂出租人，依照107年第一期的躉購費率計算，每度6.4137元，一年發電量為1250度，每月可回饋給用戶新台幣668元，一年可獲得新台幣8016元回饋。

不過，如果是4層樓的公寓，20kw的購電收入必須平均分攤給8戶，每戶每年回饋金為新台幣2004元；如果是透天厝單一住戶，10kw的裝置容量一年就可獨享8016元的回饋金。

如果以10MW的裝置容量計算，地方政府每半年就可獲得營運商提撥一次的購電收入回饋，約為新台幣120萬元，其中100萬元為縣市政府綠能發展之用，20萬元則提供參與全民綠能屋頂方案的鄉鎮區村里等使用。

能源局表示，最後公布的三種全民綠能屋頂規模，主要還是考量經濟規模，以及地方政府收件整合等效率，如果是數個行政區，估計可達10至50MW，單一行政區估計約為1至10MW，小型的如村或里，則是0.5至1MW；廠商資本額要求則分別為3億元、3000萬元及1000萬元。

能源局估計，只要最後由地方政府媒合約1MW以上的裝置容量，都足以應付10%的購售電收入回饋。

能源局表示，2月28日前接受縣市政府遞件，目前中南部地區如台中、彰化、嘉義、台南及屏東等5縣市都有表達意願，希望爭取先行示範。

示範縣市將獲得新台幣500萬元的獎勵補助，如果後續配合能源局持續推動三階段，估計每個縣市政府可獲得新台幣1200萬元的補助金；後續加入推廣的縣市，則至少可獲得400萬元補助；預計3月中旬將公布由哪些縣市優先推動，預計8月底就可完工發電，總補助預算估計約為新台幣1億元。

能源局解釋，裝設後的太陽光電發電量，將優先給用戶使用，發電度數每度使用躉購費率計算，回售給台電，用戶獲得的補助是營運商提撥的10%購電收入，由於剩餘的使用電量會再併網給台電，原定年底裝設的20萬具智慧電表，將優先給綠能屋頂用戶使用。（編輯：楊玫寧）1070223

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP