台股站回季線 造紙股大漲5%

台北股市23日收盤上漲132.17點，為10794.55點，漲幅1.24%，成交金額新台幣1234.32億元。中央社記者董俊志攝 107年2月23日

（中央社記者韓婷婷台北23日電）台股今天在亞股率先大漲下，演出開高走高強勢行情，指數站上季線10745點，其中，盤中傳出衛生紙即將大漲的造紙股，類股指數大漲5%最為亮眼。



加權股價指數終場上漲132.17點、漲幅1.24%、收在10794.55點、成交值新台幣1234.32億元，造紙股今天全面大漲，尤其是旗下有衛生紙產品的正隆、永豐餘漲勢凌厲，工業用紙股榮成、寶隆漲幅雙雙超過7%。



分析師表示，台股尾盤在權值股大單敲進下，最後一盤成交達87.69億元，包括台積電、鴻海、大立光、國泰金、富邦金同步拉抬，指數收在相對高點，不但大振多頭信心，也有蓄勢回補2月6日跳空缺口的意圖。



分析師認為，今天除了權值股表現優異外，具有題材性的族群也有凸出表現，例如近期最強的挖礦概念股以撼訊為首，麗臺、華擎、承啟、映泰等板卡股同步亮燈漲停，撼訊今年光是1月每股就賺進4.15元，市場對於顯示卡正火熱的市況充滿期待，撼訊今年以來漲幅更是達255%。



鋰電池概念股則是今天盤面另一焦點，美琪瑪亮燈漲停，康普大漲超過7%，分析師認為，具有缺料題材的族群依舊是市場資金追逐的對象。



法人分析，台股狗年開紅盤後接連站回半年線、季線反壓，多方可望重掌發球權，由於半年線仍處向上趨勢，季線雖一度下彎，但在連日強彈下也有走平向上的契機，指數若能克服10946點至10761點間空方缺口，重回11000點之上將是指日可待。（編輯：林沂鋒）1070223