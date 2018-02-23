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台股週線長紅 投信：類股輪動震盪向上

發稿時間：2018/02/23 18:49

最新更新：2018/02/23 18:49

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（中央社記者田裕斌台北23日電）台股本週週線收長紅，投信表示，台股在新春開盤後，隨即快速反應國際市場情勢，3個交易日以來已經上漲約3.5%，今年指數波動加劇。看好類股輪動震盪向上。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，波動是今年的主旋律，評價走在前面，獲利數字要等到後面等待財報數字公布之後，才能確認是否有跟上，目前看來，外資仍大致站在買方，盤面類股輪動，投資人仍可健康看待台股後市。

廖哲宏指出，台股雖短線上仍面臨震盪整理的壓力，需要時間消化，不過，整體有長線保護短線的態勢，反映仍由多方控球，加上現階段月線仍持續向上，如果指數能持續守穩季線之上，未來仍有望陸續回補缺口。

日盛首選基金經理人楊遠瀚則表示，先前因美國10年期公債殖利率上升，以及今年美國升息可能調整為4次，加上對通膨的擔憂，引發市場恐慌全球股市出現回調，本週10年期公債殖利率位於2.9%附近，市場已對此訊息反應漸淡，在利空效應漸淡化下，指數下檔空間有限。

廖哲宏認為，短線上，台股或將呈現震盪整理的走勢，但基於盤面仍呈現健康的類股輪動，還有仍在等待獲利數字出爐以及更多的營收數字支撐指數向上，對於台股後市仍應健康看待。

至於在觀察指標上，廖哲宏點明，投資人可優先關注匯率以及外資動向，作為投資上的參考，由於第1季單月營收多受實際工作天數影響，現階段較難判斷，恐要等到4月時才會較為明朗，台股在這1個多月的處空窗期，波動也可能較大。（編輯：郭萍英）1070223

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