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青安貸款比重降 新承做房貸利率連3揚

發稿時間：2018/02/23 19:59

最新更新：2018/02/23 19:59

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（中央社記者邱柏勝台北23日電）中央銀行公布1月五大行庫新承做房貸金額新台幣475.82億元，月減9.9億元，主因去年底基期較高所致；新承做房貸利率1.635%，連3月成長，則是因低利率的青安貸款比重下滑。

近年民營銀行積極搶攻房貸市場，中國信託商業銀行更獲選辦理公教人員「築巢優利貸」，搶食不少傳統行庫房貸業務，但台銀、土銀、合庫銀、華銀與一銀五大行庫，整體房貸市占率仍達4成，承做金額與利率變動情況，至今仍被視為房市景氣風向球。

1月新承做房貸金額新台幣475.82億元，月減9.9億元。央行經濟研究處副處長吳懿娟表示，年底向來是交屋旺季，且建商為去化餘屋，紛紛降價促銷，且不少新屋交屋會出現在年底，導致去年底基期較高。但今年1月為農曆春節前夕，傳統上仍是交屋旺季，因此1月新承做房貸雖微幅下滑，但仍屬相對高檔。

1月五大行庫新承做房貸利率1.635%，月增0.003個百分點，連3個月成長。吳懿娟表示，由於低利率的青年安心成家貸款的承做比重降低，導致新承做房貸利率微增。

不過她也指出，目前房市以自住首購族為主要撐盤力量，房貸利率原本就較低，且銀行積極搶攻房貸市場，推出低利優惠貸款專案，因此近期新承做房貸利率都在1.63%左右。

根據央行統計，1月新承做青安貸款88.6億元，占整體新承做房貸比重約18.2%，較上月的92億元、19%同步下滑。（編輯：黃國倫）1070223

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