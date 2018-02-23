海外布局前進中美 貿協首組展店考察團

（中央社記者廖禹揚台北23日電）外貿協會協助業者前進中美洲，今年首度結合合資展店考察團及採購團，率台灣業者前往瓜地馬拉、薩爾瓦多、多明尼加等3邦交國，尋找合適的當地業者合作，開拓海外布局新市場。



中華民國對外貿易發展協會應外交部委託，今年在採購團基礎上擴大領域籌組「中美洲合資展店考察暨農特產品採購團」，2月25日至3月7日間將率美妝護膚、鬆餅、飲料、炸雞連鎖加盟業者與農特產品進口商，前往瓜地馬拉、薩爾瓦多及多明尼加洽商採購。



外貿協會行銷專案處處長陳英顯表示，這次團員包括美妝、鬆餅、手搖茶飲、雪花冰、雞排及炸雞等台灣連鎖品牌，這些業者在國內已站穩腳步，並具備在中國大陸、東南亞、北美等地展店拓銷實績，具有足夠實力開拓還算是處女地的中南美洲市場。



陳英顯說，這次選定3個邦交國，可望藉由外館及當地政府的協助，安排商業媒合活動，有效率地為台灣業者找已篩選過、具備相應條件的當地業者，幫助台灣業者克服對當地較陌生而可能遭遇的困難，同時將新的商業模式引進當地，共同發掘新商機。



陳英顯說明，各國經常籌組拓銷團，前往海外推銷產品，採購團或合資展店考察團則相對較少，但透過採購及合資展店等合作，反而能讓當地政府與業者更「有感」，不只是尋找合作夥伴、開拓新市場商機，還能為兩國之間建立更深厚情誼。



外貿協會今年規劃執行23場外交部委辦商展，目標擴及加勒比海、非洲、東歐及中東地區等潛力市場，其中有11場將在中南美洲各邦交國舉行。（編輯：郭萍英）1070223