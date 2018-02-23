/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 學測內閣改組李菁福衛五號
>rss

海外布局前進中美 貿協首組展店考察團

發稿時間：2018/02/23 20:04

最新更新：2018/02/23 20:04

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者廖禹揚台北23日電）外貿協會協助業者前進中美洲，今年首度結合合資展店考察團及採購團，率台灣業者前往瓜地馬拉、薩爾瓦多、多明尼加等3邦交國，尋找合適的當地業者合作，開拓海外布局新市場。

中華民國對外貿易發展協會應外交部委託，今年在採購團基礎上擴大領域籌組「中美洲合資展店考察暨農特產品採購團」，2月25日至3月7日間將率美妝護膚、鬆餅、飲料、炸雞連鎖加盟業者與農特產品進口商，前往瓜地馬拉、薩爾瓦多及多明尼加洽商採購。

外貿協會行銷專案處處長陳英顯表示，這次團員包括美妝、鬆餅、手搖茶飲、雪花冰、雞排及炸雞等台灣連鎖品牌，這些業者在國內已站穩腳步，並具備在中國大陸、東南亞、北美等地展店拓銷實績，具有足夠實力開拓還算是處女地的中南美洲市場。

陳英顯說，這次選定3個邦交國，可望藉由外館及當地政府的協助，安排商業媒合活動，有效率地為台灣業者找已篩選過、具備相應條件的當地業者，幫助台灣業者克服對當地較陌生而可能遭遇的困難，同時將新的商業模式引進當地，共同發掘新商機。

陳英顯說明，各國經常籌組拓銷團，前往海外推銷產品，採購團或合資展店考察團則相對較少，但透過採購及合資展店等合作，反而能讓當地政府與業者更「有感」，不只是尋找合作夥伴、開拓新市場商機，還能為兩國之間建立更深厚情誼。

外貿協會今年規劃執行23場外交部委辦商展，目標擴及加勒比海、非洲、東歐及中東地區等潛力市場，其中有11場將在中南美洲各邦交國舉行。（編輯：郭萍英）1070223

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP