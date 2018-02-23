電價穩定基金 台電董事會通過442億

（中央社記者黃雅娟台北23日電）台電董事會今天通過，提列新台幣442億元電價穩定基金，與電價費率審議會通過的829億元有387億元落差。台電表示，希望爭取增列核電廠室內乾貯費用，及補足去年合理利潤短缺。



電價費率審議會通過的台電超額利潤，經行政院審計部核定，104年、105年將分別提列336億元及493億元，共829億元作為電價穩定基金。



依經濟部要求列帳電價穩定基金，以減緩電價上漲的壓力，台電今天下午召開董事會討論後通過，預計將提列442億元。



台電發言人徐造華接受中央社記者訪問時指出，由於核電廠除役的用過核燃料貯存方式，將由室外轉為室內乾貯，台電在105年依會計原則認列282億元費用；且106年台電在電業部分的合理利潤應為200億元，但實際獲利僅95億元，希望能夠爭取從過去的超額利潤補足短缺的105億元。



徐造華表示，雖然經過台電董事會討論後，認定應提列金額為442億元，但是最後結果還是得尊重電價費率審議會的決定。



經濟部能源局長林全能表示，配合經濟部政務次長龔明鑫行程，暫定電價費率審議會召開時間為3月9日；有關台電提出的電價穩定基金數字，最後還是由電價費率審議會決定，並根據台電提出成本是否合理來做討論。



至於台電提列的電價穩定基金金額，跟過去電價費率審議會認定數字不同，本次會議是否可以推翻過去決定？林全能表示，並沒有設限台電提出討論事項內容，只要提出請求，審議會都會認真做檢視，包括除役應該花費多少成本、電業經營費用等，都由審議會做出決定。



由於經濟部長沈榮津曾多次宣示，今年10月前努力讓電價不漲，林全能表示，所有資訊都是由媒體揭露的政策性想法，能源局在內部並沒有接收到類似的指示，電價費率審議會將根據電業法以及台電推估未來一年經營成本，決定如何使用電價穩定基金，以及決定電價調漲幅度。



林全能指出，電價平穩基金可能完全拿來貼補漲幅，也可能超過3%部分才用基金平抑，如何使用電價平穩基金將由審議會決定。（編輯：林孟汝）1070223