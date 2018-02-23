/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 學測內閣改組李菁福衛五號
>rss

電價穩定基金 台電董事會通過442億

發稿時間：2018/02/23 20:20

最新更新：2018/02/23 20:20

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃雅娟台北23日電）台電董事會今天通過，提列新台幣442億元電價穩定基金，與電價費率審議會通過的829億元有387億元落差。台電表示，希望爭取增列核電廠室內乾貯費用，及補足去年合理利潤短缺。

電價費率審議會通過的台電超額利潤，經行政院審計部核定，104年、105年將分別提列336億元及493億元，共829億元作為電價穩定基金。

依經濟部要求列帳電價穩定基金，以減緩電價上漲的壓力，台電今天下午召開董事會討論後通過，預計將提列442億元。

台電發言人徐造華接受中央社記者訪問時指出，由於核電廠除役的用過核燃料貯存方式，將由室外轉為室內乾貯，台電在105年依會計原則認列282億元費用；且106年台電在電業部分的合理利潤應為200億元，但實際獲利僅95億元，希望能夠爭取從過去的超額利潤補足短缺的105億元。

徐造華表示，雖然經過台電董事會討論後，認定應提列金額為442億元，但是最後結果還是得尊重電價費率審議會的決定。

經濟部能源局長林全能表示，配合經濟部政務次長龔明鑫行程，暫定電價費率審議會召開時間為3月9日；有關台電提出的電價穩定基金數字，最後還是由電價費率審議會決定，並根據台電提出成本是否合理來做討論。

至於台電提列的電價穩定基金金額，跟過去電價費率審議會認定數字不同，本次會議是否可以推翻過去決定？林全能表示，並沒有設限台電提出討論事項內容，只要提出請求，審議會都會認真做檢視，包括除役應該花費多少成本、電業經營費用等，都由審議會做出決定。

由於經濟部長沈榮津曾多次宣示，今年10月前努力讓電價不漲，林全能表示，所有資訊都是由媒體揭露的政策性想法，能源局在內部並沒有接收到類似的指示，電價費率審議會將根據電業法以及台電推估未來一年經營成本，決定如何使用電價穩定基金，以及決定電價調漲幅度。

林全能指出，電價平穩基金可能完全拿來貼補漲幅，也可能超過3%部分才用基金平抑，如何使用電價平穩基金將由審議會決定。（編輯：林孟汝）1070223

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP