自駕搭載AI 陳良基：台灣產業找到新春天

（中央社記者黃雅娟台北23日電）電電公會、淳紳公司及桃園市政府今天簽署自動駕駛合作意向書，未來將整合產業資源搶占國際自駕市場。科技部長陳良基認為，自駕車就是台灣的機會，零組件產業可以找到新春天。



台灣區電機電子工業同業公會今天下午與淳紳公司及桃園市政府簽署自動駕駛合作意向書，由電電公會整合台灣車輛統整合聯盟（Taiwan V-Team，簡稱V-team）會員資源，未來將提供淳紳公司自駕車相關系統零組件及資源，並於桃園市政府提供的測試場域進行自駕功能驗證。



出席觀禮的科技部長陳良基致詞時表示，「今天的科技就是明天的經濟」，從去年開始推動人工智慧（AI），未來會變成各行各業的工具。「汽車電子，未來就是電子的汽車。」



陳良基表示，未來2030年自駕車比例可能超過2至3成，自駕車有望讓台灣科技產業再創高峰，同時桃園擁有全台灣中小型製造業最多的縣市，包括港商（ASMPT）先進太平洋公司的研發中心也進駐桃園，顯見國際大廠已經看到台灣的實力，台灣要勇敢在這個時機點投入。「自駕車就是台灣的機會」，台灣零組件可以找到新的春天。



淳紳公司董事長沈瑋致詞時指出，今年年底前預計要產出一萬輛自駕車，未來期待高科技項目能在台灣打出一片新天地。他也期許，台灣應該擺脫傳統低毛利做法，新科技、新技術能為產業創造更多利益，同業先進一起合作，「新的春天就來」。



根據電電公會提供資料顯示，2016年全球汽車電子產值達新台幣7.8兆元，預估2020年將到達9.71兆元。汽車電子在整車的成本占比，已增加約40%，未來將增至60%，顯示汽車電子產業未來的成長潛力。



電電公會表示，整合旗下V-team相關會員產品技術與資源，安裝至淳紳公司電動車樣車，開發自動駕駛系統技術載具平台，至桃園市政府提供的自動駕駛域進行功能測試驗證，整合產業上中下游與實際驗證，希望提升國內自動駕駛技術能力，在全世界搶占一席之地。（編輯：林孟汝）1070223