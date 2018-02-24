Fed半年報：美就業強勁支持經濟穩定成長

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）聯邦準備理事會（Fed）今天公布報告指出，美國就業市場接近或超越充分就業，支持經濟穩定成長。



聯準會今天在華府公布的「2018年貨幣政策報告」中指出：「今年初期的就業市場似乎接近或有些超越充分就業。」



彭博報導，聯準會在新上任主席鮑爾（Jerome Powell）於參、眾兩院委員會發布半年度證詞的前幾天公布這份55頁的報告，報告中重複近期經濟數據和聯準會政策行動。



鮑爾將於3月20至21日期間，以主席身分主持聯邦公開市場委員會（FOMC）首次會議。



此外，這份報告還公布正題之外的其他議題，包括通貨膨脹、財政穩定和貨幣政策規定等。



法新社報導，美國1月薪資大幅增加，引發金融市場憂懼，不過聯準會今天公布的報告似乎舒緩外界對薪資增長將推升通膨的憂慮。



在這份對國會的半年報中，聯準會表示美國和其他先進經濟體通膨仍然受到抑制，同時美國經濟超越充分就業，就業市場似乎沒有勞工短缺情形。



美國1月時薪調升接近3%，引發市場憂慮薪資增加恐帶動通膨攀升並促使聯準會加速升息，導致股市重挫。聯準會已表示今年可能調高基準貸款利率3次，但許多經濟學家目前預測將升息4次，其中一次就會在3月底。



路透社報導，聯準會預期經濟持續穩定成長，且未見到按計畫升息的重大風險出現。



聯準會報告指出：「穩定就業增長持續支持經濟擴張，提升家庭財富、對消費者信心、海外經濟強勁成長和適當金融環境有益。」聯準會官員預測今年將升息3次。（譯者：徐睿承）1070224