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德學者：缺乏品牌與人才出走 阻礙台經濟發展

發稿時間：2018/02/24 07:37

最新更新：2018/02/24 07:37

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（中央社記者林育立柏林23日專電）德國經濟學者在柏林舉行的一場研討會表示，台灣的經濟表現不差，不過，人才出走與缺乏自主品牌的問題如果沒解決，長期來看，將阻礙台灣的經濟發展。

杜伊斯堡艾森（Duisburg-Essen）大學教授陶柏（Markus Taube）表示，台灣經濟數據亮眼，沒必要過度唱衰自己，但台灣如果遲遲沒有自己的國際品牌，建立自己的產業鏈，經濟發展仍受制於他人。

他建議台灣，不能只盯著中國，而是認清楚自己的優勢，思考如果不依賴中國的話，可以在世界上做什麼。

杜秉根（Tuebingen）大學「歐洲當代台灣研究中心」主任舒伯特（Gunter Schubert）也表示，台灣經濟表面看起來不錯，不過，近年來薪水毫無成長，造成人才大量出走，而且原本具有優勢的電子業，正面臨中國和韓國的威脅。

舒伯特指出，與中國保持密切合作和分散市場，對台灣來說同等重要，蔡英文政府推動南向政策有其必要性。不過，他預期，台灣降低對中國依賴的程度沒這麼快，短期內，台灣的年輕人仍會繼續視中國為進入世界的跳板。

特里爾（Trier）大學教授施密特（Dirk Schmidt）則警告，川普的「美國優先」不止是口頭說說而已，台灣的經濟正面臨保護主義的威脅，未來美、中如爆發貿易戰，台灣將深受其害。1070224

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