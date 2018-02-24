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嘉南延後供灌 經部：目前無一階限水規劃

發稿時間：2018/02/24 10:16

最新更新：2018/02/24 10:16

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（中央社記者廖禹揚台北24日電）台南水情不佳，嘉南地區延後至3月1日供灌，經濟部水利署表示，未來一週全台可望降雨，之後將視水庫蓄水情形及農業節水成效召開抗旱會議，目前並無將台南轉為一階限水規劃。

經濟部水利署副署長王藝峰受訪表示，台南地區在去年以來的幾波降雨中受益有限，目前當地水庫蓄水率偏低，截至今天零時，曾文-烏山頭水庫蓄水量約1.98億噸，而嘉南地區一期稻作春耕用水約需1.8億噸，因此目前嘉南農田水利會已決定延後供灌，從原訂的2月26日延至3月1日，並拉大灌溉間距，盡量節省用水量。

王藝峰說明，根據中央氣象局預報，本週全台都有降雨可能，水利署會視降雨狀況評估是否有實施人工增雨的機會；後續並視各水庫蓄水率及農業灌溉節水成效，評估召開抗旱會議的時程。

受惠於今年1月起降雨挹注，各地水情略有改善，目前除苗栗地區維持一階限水，及台南、澎湖地區為水情稍緊外，其餘各地區水情皆正常穩定。

針對台南水情不佳，是否可能轉為一階限水？王藝峰表示，由於一階限水會影響民生用水，經濟部會謹慎以待，目前還在評估中，但暫無實施一階限水的規劃。

而澎湖因處外島，本身相關蓄水條件較差，王藝峰說，目前當地水庫蓄水率都相當低，1月25日轉為水情稍緊綠燈後，已加強以海淡水因應；澎湖本島（含馬公、白沙及西嶼等）用水量約每日2.9萬噸，目前海淡水供應約1.5萬噸，其餘1.4萬噸由水庫及地下水供應。

王藝峰表示，海淡供應量最大可達1.8萬噸，但因成本相當高昂，仍希望透過呼籲民眾節約用水來降低用水量。（編輯：林興盟）1070224

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