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台積電最大客戶貢獻大 1年2142億進帳

發稿時間：2018/02/24 10:53

最新更新：2018/02/24 10:53

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（中央社記者張建中新竹24日電）晶圓代工廠台積電去年財報出爐，最大客戶去年貢獻台積電新台幣2142億元營收，年增36%，所占比重也攀高至22%水準。

台積電去年營運表現亮麗，營收與獲利續創歷史新高紀錄，總營收達9774.5億元，稅後淨利3431.1億元，每股純益13.23元。

據台積電財報顯示，去年最大客戶貢獻超過2000億元營收，達2142億元，年增達36%，所占比重也突破2成關卡，達22%水準；單一客戶貢獻的業績遠比聯電整年度營收1492.8億元高。

台積電財報中以「甲客戶」作為最大客戶的代號，法人研判，台積電的最大客戶應為蘋果(Apple)。

反觀台積電第2大客戶去年貢獻的營收則跌破1000億元大關，滑落至641億元，年減4成水準，所占比重也降至7%。

美國去年仍為台積電最大市場，所占比重達63.5%；亞洲市場為台積電第2大市場，也是去年營收成長幅度最大的市場，台積電去年亞洲市場營收近2000億元，年增32.38%，所占比重也攀高至19.9%。

台積電去年台灣市場業績表現相對不理想，台灣市場營收不到1000億元，滑落至901億元，年減29%，所占比重也降至9.22%。（編輯：林興盟）1070224

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