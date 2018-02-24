智慧製造第一步 導入SMB補助申請開跑

（中央社記者廖禹揚台北24日電）為協助業者製程導入智慧機械，經濟部展開5年計畫，其中做為實現聯網功能，以進行機械連線及收集生產資料所必需的智慧機上盒（SMB）導入補助計畫已開始接受申請。



為協助資金可能較有困難的中小型業者邁入智慧製造，經濟部今年起展開5年計畫，預計推動9000台以上SMB安裝，提供每案最高新台幣40萬元輔導經費。



據經濟部工業局資料，SMB輔導計畫須由工業局「技術服務能量登錄合格機構」中的自動化、資訊、資料經濟或系統整合類等服務機構擔任輔導單位，了解有意願廠商需求後，配合現有機器條件擬定計畫書後提出申請；受輔導業者須是國內依法辦理公司登記或商業登記，並有工廠登記證明文件的國內製造業者，且不得為經濟部投資審議委員會公告的陸資企業。



工業局說，發展智慧製造過程中，須串聯不同機器設備，但機器依廠商、型號不同，通訊協定相異，須先轉譯不同的資料格式為相同語言，才能將整合的資訊交換、整合，具備資料處理、儲存、通訊協定及傳輸的SMB是其中不可或缺的角色。



工業局舉例，生產精密螺帽的盈錫精密工業，透過數位化生產管理，實現6個廠區約150台機器設備聯網，將人工管理改為數位化追蹤生產狀況，人均產值提升10%，設備稼動率提升20%；航太加工龍頭漢翔航空工業股份有限公司同樣透過多機連線管理，達到生產資訊透明化、溫升精度補償、機台健康診斷、人機協作等功能，有效提升生產力，並降低生產成本。



經濟部已委託財團法人精密機械研究發展中心擔任執行計畫單位，開始受理廠商申請輔導計畫，工業局官員表示，輔導單位需要時間了解廠商需求，目前所知最快3月會有廠商提交計畫申請。工業局後續將持續舉辦說明會及媒合會，為有意願申請的廠商轉介輔導單位。



針對導入腳步較快的業者，經濟部與台中市政府合作在台中市精密機械科技創新園區建置9種零組件混線生產線，未來可協助業者快速打樣及試作量產，以評估智慧機械設備需求，預計今年中開放業者試作。（編輯：李明宗）1070224