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中市府改善產業園區 7案獲中央前瞻補助

發稿時間：2018/02/24 12:16

最新更新：2018/02/24 13:35

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台中市政府致力改善既有都市計畫工業區公共設施，並推動平價產業園區開發，向中央爭取「前瞻基礎建設計畫」經費，將在精密機械科技創新園區二期西側土地興建標準廠房。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　107年2月24日台中市政府致力改善既有都市計畫工業區公共設施，並推動平價產業園區開發，向中央爭取「前瞻基礎建設計畫」經費，將在精密機械科技創新園區二期西側土地興建標準廠房。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　107年2月24日

（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市政府改善既有都市計畫工業區公共設施，並推動平價產業園區開發，共提出7案申請，向中央爭取「前瞻基礎建設計畫」經費，獲經濟部工業局審定全數通過，強化產業發展。

台中市政府今天發布新聞稿表示，中市府依「經濟部工業局補助地方政府強化地方工業區公共設施補助方案及設置在地產業園區補助方案作業要點」，向經濟部工業局提報7案計畫。

其中「設置平價產業園區補助方案」補助款項中，共提報4案，包含太平產業園區第二聯外道路拓寬、潭子聚興產業園區北側聯外道路拓寬、神岡豐洲科技工業園區二期堤南路部分路段拓寬等工程，將可改善園區交通環境。

另外，大里夏田產業園區的前期申請規劃設置費用，符合經濟部工業局認可，獲中央補助最高上限，總經費50%費用核定，共新台幣2億8732萬元，將可降低園區開發成本。

「強化地方工業區公共設施補助方案」提報有3案，獲經濟部工業局補助8億9170萬元。包括后里都市計畫工業區東北側計畫道路興闢，規劃長度830公尺，完成後可提供臨路產業用地約11.58公頃，有效提高土地使用率。

另台中港特定區關連工業區三期計畫道路興闢，規劃長度約1萬3060公尺，完成後除可改善當地道路不足問題，也可活化土地。

此外，精密機械科技創新園區二期西側土地，將規劃興建地上6層、地下1層的標準廠房，完成後將可提供39個廠房，預計採租售並行方式，提供工業生產及試驗使用。（編輯：孫承武）1070224

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