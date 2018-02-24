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花旗集團：將退款逾3億美元給信用卡客戶

發稿時間：2018/02/24 13:41

最新更新：2018/02/24 13:41

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（中央社記者顏伶如波特蘭23日專電）花旗集團（Citigroup）今天表示，內部分析報告發現，部分信用卡客戶遭誤收費用，因此將退還約3億3000萬美元給客戶。

花旗集團表示，日前內部分析評估發現，部分信用卡客戶所繳交的年利率，並未根據「信用卡責任義務披露法」（Credit Card Accountability Responsibility and Disclosure Act）規定予以調降。

根據法律條文，如果客戶因為漏繳信用卡帳單、支票跳票等問題，導致信用卡年利率被調升，信用卡公司必須每隔半年就對客戶的年利率進行重新評估。一旦客戶恢復正常繳款，信用卡公司就應該把利率調降回來。

花旗集團表示，受到這波作業疏失，從2011年至2017年共有175萬信用卡帳戶受到影響。

花旗銀行將會在2018年下半年裡，寄發退款支票給信用卡持有人，並附上信函對客戶說明處理方式。根據估計，平均每個信用卡帳戶可得到包括利息在內的190美元退款。

花旗集團全球消費銀行部公關總監佛加提（Liz Fogarty）在聲明中指出，這個疏失是日前在一次針對信用卡利息的例行內部檢查當中發現的，「我們已經通報了主管機關，更改了我們今後的作業方式，並且對於我們的所有程序進行通盤檢討。」（編輯：陳俊碩）1070224

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