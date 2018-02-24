外銷訂單估連18紅 下半年表現待觀察

（中央社記者廖禹揚台北24日電）經濟部統計處3月1日將公布107年1月外銷訂單統計，受惠於新興科技應用及傳統貨品表現穩定，可望連18紅達陣。學者看好今年前2季展望，但下半年仍要再觀察國際影響因素。



去年外銷訂單金額全年累計4928.1億美元（約新台幣14.78兆元），創下歷年新高，年增10.9%，也是民國100年以來最大增幅。



統計處調查廠商對今年1月接單看法，以金額計算動向指數為43.7，預期整體訂單金額將較去年12月略減，主要接單貨品中占比較高的資通訊產品及電子產品動向指數分別為35及49，塑橡膠製品與化學品動向指數則分別為50.2及68.7，是唯二預估可能較去年12月接單成長的貨品類別。



根據統計處預估，今年1月接單金額約會落在450至460億美元（約新台幣1.35至1.38兆元）之間，年增25.1%至27.9%，主因去年春節落在1月，工作日數少致基期較低，因此預估今年1月接單年增率較高。



統計處分析，由於行動裝置接單高峰漸入尾聲，電子產品客戶端進入存貨調整期，加上春節影響工作日數減少，第1季接單將較去年第4季減少，但高效能運算、車用電子、物聯網等新興科技擴張應用，有助降低資訊通信產品及電子產品接單的淡季效應。



傳統貨品部分受惠於全球景氣延續成長態勢，需求增加，加上原物料價格看漲，推升貨品價格，塑化及基本金屬製品展望樂觀，同時製造業產業升級需求，也有助帶動機械類接單。



台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德接受中央社記者訪問則表示，目前觀察原油價格漲幅受限，後續不太可能再帶動原物料相關產品大幅上漲，應該會呈現持平態勢。而就整體表現而言，今年前2季展望還不錯，但要預估是否可全年維持正成長「還太早」，可繼續觀察下半年是否有其他影響因素出現。（編輯：林興盟）1070224