FOMC會前 台股恐維持區間震盪

（中央社記者潘智義台北25日電）2月以來台股走勢震盪，雖然2月6日大跌542.25點後，指數已漲回至大跌前水準，但專家認為，美聯準會3月的利率決策會議前，不確定因素仍多，台股將維持區間震盪。



台股在1月突破11000點，更衝到11200點之上，但2月初美股一度狂洩千點，台股也同步大跌542.25點，隨後指數跌深反彈，在高檔震盪；上週五台北股市收在10794.55點，大漲132.17點，成交值新台幣1236.77億元。



元大投顧資深副總經理杜富蓉表示，美國聯邦準備理事會公開市場操作委員會（FOMC）3月的利率決策會議，將是聯準會主席鮑威爾首次正式發表政策方向的時機，在會議確定政策方向前這段時間，美國將陸續公布消費者物價指數、新增就業人口、通膨等數據，數據好壞都將造成美股波動，進一步牽動台股。



杜富蓉分析，台股這一波下跌，主要是由美股帶動，尤其1月美股漲多之後，在波段高檔又遇短線急漲，稍有風吹草動，就出現賣壓，因美國公布經濟數據不錯，讓市場擔心聯準會升息速度可能因此加快，引起資金退場，造成美股出現一波跌勢，台股跟著重挫。



她說，美國10年期公債殖利率飆升、1月平均薪資上揚、通彭數字拉升，任何的風吹草動，都讓市場擔心美聯準會升息速度可能加快，且今年升息次數可能超過預期的3次，造成今年市場資金緊縮，不再像去年還有大量熱錢投入股市。



宏遠投顧指出，觀察美股大跌後修正過程，多維持在1、2週，隨後反彈，有利帶動台股農曆年後至3月中以前的反彈。



宏遠投顧認為，台股經過2月初的大跌，外資在農曆新年封關前7天大賣逾7億元，想賣股的人都在封關前賣股，造成農曆年後開紅盤的2月21日大漲293點，縱使現階段台股無法形成大漲、再創新高的趨勢，但在反彈架構下，低價、低基期、低本益比、高殖利率個股仍有表現機會。（編輯：蘇志宗）1070225