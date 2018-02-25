彭淮南愛書成癡 懂經濟最推薦這本書

年近8旬的彭淮南，除了是十足的工作狂外，更是「活到老、學到老」的最佳寫照。他最大興趣是讀書，尤其是財經類新書，永遠是先睹為快。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北25日電）中央銀行總裁彭淮南最大興趣是讀書，尤其是財經類新書，他永遠是先睹為快。愛書成癡的他，最推薦的一本書，是哈佛大學經濟學教授曼修的「經濟學原理」，認為看這一本就夠了。



年近8旬的彭淮南，除了是十足的工作狂外，更是「活到老、學到老」的最佳寫照，不愛外出旅遊的他，坦言已經3年多沒出過國，下班時的興趣，就是在辦公室或家裡看書。而他這種愛讀書的性格，影響了央行的風氣，央行各局處首長也養成閱讀的習慣。



「學者應該要open minded，而且終身學習很重要。」彭淮南說，就像醫師考到執照後，仍要攝取新的醫學知識，因為醫療科技不斷進步，如果沒有持續學習，很快就會被淘汰。



財經領域也一樣，現在金融科技（Fintech）、區塊鏈（Blockchain）方興未艾，但彭淮南對這些名詞耳熟能詳，還能與立委、記者侃侃而談，靠的就是他不斷地大量閱讀，持續累積知識的深度與廣度。





然而，由於財經議題對許多人來說相對艱深，進入門檻高，不僅是一般民眾，連財經記者都不見得能全盤理解。對此，彭淮南推薦他最推崇的一位經濟學者、哈佛大學經濟系教授曼修（N.Gregory Mankiw）所著的經濟學原理，「很厚一本，但寫得非常好」；「你只要讀通這一本，基本上就很夠用了」。



曼修生於1958年，29歲就取得哈佛大學終身教職，是哈佛大學歷史上最年輕的終身教授之一，現為哈佛大學經濟系教授，其所著的「經濟學原理」，創下史上最暢銷經濟學書籍的紀錄，可說是經濟系學生的必讀「聖經」。（編輯：林淑媛）1070225



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