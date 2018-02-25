研調：Q2智慧手機面板需求季增估逾1成

（中央社記者潘智義台北25日電）研調機構群智諮詢報告預估，第2季全球智慧手機的面板總需求約4.1億片，較第1季增長約12.4%。



群智諮詢調查，以中國大陸手機品牌華為、OPPO、Vivo、小米為代表的主力終端廠商為例，第2季面板需求開始放量，需求已超過1.3億片。



調查顯示，第1季為傳統的面板市場需求淡季，加上部分終端廠商庫存墊高，使新購面板需求降低。智慧手機面板供應相對充裕。經過第1季手機品牌庫存調整後，預計進入第2季後，市場供、需差異進一步收縮，但整體而言仍然供過於求。



從需求面看，群智諮詢統計，受全球智慧手機用戶換機周期延長，全螢幕產品切換，終端廠商資本支出減少等因素影響，2017年全球整體市場需求處於低迷的狀態，全球智慧手機出貨量14.4億支，較2016年增長1.7%，隨著全球經濟轉好，預計2018年全球智慧手機出貨量約14.8億支，較2017年增長約2.8%。



柔性有機發光二極體（OLED）供應方面，群智諮詢評估，由於採用柔性OLED面板的iPhone X的銷售預期下降，即使蘋果第2季開始提前備貨，為新品準備OLED面板，但第2季其柔性OLED面板的需求量仍不足2000萬片，低於先前預期。（編輯：黃國倫）1070225