投顧：股市變數看聯準會主席及經濟數據

（中央社記者潘智義台北25日電）富蘭克林投顧表示，未來一週應留意通膨指標、美國1月消費者支出平減指數，以及聯準會主席鮑威爾將赴國會發表證詞，市場將從中尋找更多政策線索，牽動利率及股市走向。



富蘭克林新聞稿指出，美聯準會的會議紀錄顯示，決策者對經濟和通膨的信心增強，將逐步收緊貨幣政策，公債殖利率攀揚壓抑美股走勢震盪，標準普爾500指數在反彈5.8%後遇月線反壓，預期短線將持續震盪整理。



富蘭克林投顧引述彭博資訊在2月12至14日，對29名經濟學家調查的預測中值顯示，經濟學家預估聯準會今年將升息4碼，受訪者對通膨的預期也有所上調。



另外，摩根大通認為，股市將能夠容忍較高的殖利率水準，許多投資人擔心通膨攀揚將對股市評價帶來負面影響，但通膨是經濟成長的落後指標，鑒於多數經濟體以高於趨勢的速度成長，通膨走高並不令人意外，且儘管通膨攀揚，但與歷史水平相較仍相當溫和。



富蘭克林強調，在主要資產類別中，股市與象徵通膨預期的平衡通膨率的相關性是最高，建議維持加碼金融類股、減碼防禦型類股。



富蘭克林指出，美國聯準會主席鮑威爾將分別於2月28日及3月1日在眾議院金融服務委員會、參議院銀行委員會發表證詞；經濟數據方面，應留意美國1月消費者支出平減指數(PCE) 、核心PCE指數，1月新屋銷售及耐久財訂單，2月ISM製造業指數，第4季美國內生產毛額（GDP）修正值等。（編輯：蘇志宗）1070225