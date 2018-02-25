/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 燈會內閣改組李大維衛生紙
>rss

投顧：股市變數看聯準會主席及經濟數據

發稿時間：2018/02/25 17:30

最新更新：2018/02/25 17:30

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘智義台北25日電）富蘭克林投顧表示，未來一週應留意通膨指標、美國1月消費者支出平減指數，以及聯準會主席鮑威爾將赴國會發表證詞，市場將從中尋找更多政策線索，牽動利率及股市走向。

富蘭克林新聞稿指出，美聯準會的會議紀錄顯示，決策者對經濟和通膨的信心增強，將逐步收緊貨幣政策，公債殖利率攀揚壓抑美股走勢震盪，標準普爾500指數在反彈5.8%後遇月線反壓，預期短線將持續震盪整理。

富蘭克林投顧引述彭博資訊在2月12至14日，對29名經濟學家調查的預測中值顯示，經濟學家預估聯準會今年將升息4碼，受訪者對通膨的預期也有所上調。

另外，摩根大通認為，股市將能夠容忍較高的殖利率水準，許多投資人擔心通膨攀揚將對股市評價帶來負面影響，但通膨是經濟成長的落後指標，鑒於多數經濟體以高於趨勢的速度成長，通膨走高並不令人意外，且儘管通膨攀揚，但與歷史水平相較仍相當溫和。

富蘭克林強調，在主要資產類別中，股市與象徵通膨預期的平衡通膨率的相關性是最高，建議維持加碼金融類股、減碼防禦型類股。

富蘭克林指出，美國聯準會主席鮑威爾將分別於2月28日及3月1日在眾議院金融服務委員會、參議院銀行委員會發表證詞；經濟數據方面，應留意美國1月消費者支出平減指數(PCE) 、核心PCE指數，1月新屋銷售及耐久財訂單，2月ISM製造業指數，第4季美國內生產毛額（GDP）修正值等。（編輯：蘇志宗）1070225

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈

元宵齊賞燈

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈
元宵齊賞燈
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP