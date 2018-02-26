楊金龍：善用科技分析 因應資本移動挑戰

中央銀行26日在央行主大樓禮堂舉行新舊任總裁交接典禮，央行新任總裁楊金龍（前右）獻花給央行卸任總裁彭淮南（前左）。中央社記者吳翊寧攝 107年2月26日

（中央社記者邱柏勝台北26日電）央行新舊任總裁今天交接，楊金龍致詞表示，資本移動對匯率、利率及金融穩定的衝擊，仍是央行很大的挑戰。央行將透過大數據、人工智慧等技術，更有效地預測和分析經濟金融狀況。



中央銀行今天舉辦新舊任總裁交接典禮，由行政院副院長施俊吉擔任監交人。施俊吉致詞表示，彭淮南任央行總裁20年來，以無人能比的專業、務實腳步，以及貫徹政策的毅力，讓大家的新台幣「不藍也不綠」；很榮幸今天能擔任央行新舊任總裁監交人，見證這歷史的一刻。



施俊吉致詞後，彭淮南、楊金龍也先後上台致詞，但楊金龍致詞的前3分鐘，全都在推崇彭淮南。他表示，彭淮南的身教、言教，影響央行同仁很多，「也是我學習的典範」。



楊金龍說，20年來，他所看到的彭淮南，體力和智力不因年齡增長而降低，領導同仁的動力絲毫未減，對工作的熱忱與毅力確實超乎常人，「總而言之，他的體力、智力、毅力及動力，數十年如一日，令人感佩」。



楊金龍也推崇彭淮南眼光獨到，具前瞻性、警覺性，能防微杜漸、防患未然。早在2013年底，彭淮南就曾對比特幣的風險提出警告，對照最近國際間的發展，凸顯彭淮南的先見之明。



楊金龍也提及，彭淮南除了睿智理性的一面，也有溫馨感性的一面，不僅非常關心央行同仁的健康與家庭，同仁生病了，他還會代為安排醫院、醫生，甚至親自前往探視，「這些都是我追隨彭總裁多年，對他『平凡中所見不平凡』的體會」。



楊金龍表示，承蒙長官厚愛與肯定，給他為國家服務的機會，能接下央行總裁一職，對他是極大的鼓勵，也備感責任的重大，未來將與央行同仁全力以赴，不負長官期望。



談及接任央行總裁後展望，楊金龍表示，全球化持續進行，不僅影響實質面的供應鏈，也影響貨幣金融面。從過去經驗顯示，資本移動不僅困擾小型開放經濟體的金融穩定，也是新興市場發生危機的導火線，未來如何妥適因應資本移動對匯率、利率，及對金融穩定的衝擊，仍是央行很大的挑戰。



此外，楊金龍表示，近年金融科技快速發展，雖然目前金融科技對央行政策的影響不大，但未來的發展，可能改變金融中介營運模式，甚至整個金融產業的結構；另外，對支付產業的基礎設施，乃至貨幣政策傳遞的有效性，也都可能產生衝擊，進而影響貨幣穩定與金融穩定。



他表示，未來央行將以開放的態度接納新創意和新需求，除將密切關注金融科技發展外，也將善用監理科技來強化總體審慎監理，並透過大數據，甚至人工智慧等技術，來協助央行更有效地預測和分析經濟金融狀況。另外，央行也會嘗試以分散式帳本技術，來尋求提升支付系統的安全與效率的可行性。（編輯：張良知）1070226