外資轉買台股 投信：內資捧場推升指數

（中央社記者田裕斌台北26日電）根據台灣證券交易所統計，外資在連賣2週台股後，上週轉為買超新台幣42.74億元；投信表示，今年以來外資站在賣方，但指數依舊呈現上漲，顯見內資相當捧場。



證交所統計，截至2月23日止，外資累計賣超221.29億元，總持股市值13兆4208.51億元，占全體上市股票市值41.56%，較2月12日增加4812.65億元。



摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒指出，台股狗年開紅盤首週強勢補漲的多頭表現，化解部分先前市場大跌造成的傷害，從融資券同步上揚反映出市場人氣回籠，外資也一改封關前連日大賣的態度，轉賣為買，對台股後市屬正面發展。



不過，葉鴻儒表示，台股未來表現仍需視美股走勢而定，預期美國聯邦準備理事會(FED)未來釋出的升息步調訊息，將主導全球股市動向，投資人仍需具有風險意識，目前先視元宵前指數能以時間換取空間，待新一波利多出爐再替多頭加溫。



證交所統計，外資上週自集中市場買超最多的前3名上市公司及張數分別為南亞科2萬118張、聯電1萬8393張、旺宏1萬8365張。



外資上週自集中市場賣超最多的前3名上市公司及張數分別為群創10萬1122張、華邦電4萬1549張、鴻海3萬6113張。（編輯：張良知）1070226