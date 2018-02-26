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大同今年展望 林郭文艷：不會比去年差

發稿時間：2018/02/26 13:48

最新更新：2018/02/26 14:18

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大同公司建置台北市北區公有房地太陽光電系統，26日於天母國中舉行成果發表會，為林郭文艷首次以大同董事長身分出席公開活動。中央社記者吳家豪攝 107年2月26日大同公司建置台北市北區公有房地太陽光電系統，26日於天母國中舉行成果發表會，為林郭文艷首次以大同董事長身分出席公開活動。中央社記者吳家豪攝 107年2月26日

（中央社記者吳家豪台北26日電）林郭文艷於2月1日接任大同公司董事長後，今天首度公開露面，她看好今年大同營運表現不會比去年差，預計今年底大同太陽能系統累計接案量將達300百萬瓦。

大同於民國105年10月得標「105年度台北市是有公有房地提供設置太陽光電發電設備使用案」，全案包含台北市北區共24個機關學校，於去年11月全數完工掛表，今天於台北市天母國中舉行成果發表會，大同董事長林郭文艷與台北市副市長林欽榮出席。

林郭文艷受訪表示，大同在太陽能具備許多優勢，也配合國家的新能源政策，會大力投資；由於太陽能系統所需資金龐大，例如建置容量超過300百萬瓦（MWp）的系統所需資金約新台幣170億元以上，大同除了自行籌措資金之外，正與有興趣參與的財務投資人洽談中，待細節確定後會對外公布。

截至2017年底，大同太陽能系統累計接案量達120百萬瓦至150百萬瓦。林郭文艷預期，今年底累計接案量將達300百萬瓦。

針對大同2018年營運展望，林郭文艷未說明具體目標，僅表示「今年至少應該不會比去年差」。（編輯：張良知）1070226

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