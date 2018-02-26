福五拍攝全島圖 太空中心擬印成海報贈送

圖為福衛五號拍攝的台灣全島影像。（圖取自國家太空中心網站www.nspo.narl.org.tw/）
（中央社記者朱則瑋台北26日電）科技部長陳良基23日率領太空中心團隊晉見總統蔡英文，並致贈由福衛五號拍攝的台灣全島無雲影像。國家太空中心今天表示，影像圖詢問度高，正研擬印製成海報免費贈送給民眾。
歷經6年研發，總經費新台幣56.59億元，台灣首枚自主發展的高解析度光學遙測衛星「福爾摩沙衛星五號」，去年8月25日在美國加州范登堡空軍基地順利升空。
科技部長陳良基23日率領國家太空中心團隊晉見總統蔡英文，並贈送蔡總統一幅由福衛五號拍攝影像拼接而成的台灣全島無雲影像；太空中心團隊並在旁題上已故詩人羅葉寫給家鄉的情詩「我願是你的風景」，呼籲國人用心感受台灣的美好。
以福衛二號來說，最快也要半年時間才能拍完整個台灣地圖，更何況福二是天天經過台灣上空，福五則是2天經過一次，科技部國家實驗研究院國家太空中心克服天候及福衛五號移焦問題，在短短3個月就拍攝完成一整個台灣全島，完成不可能的任務。
不少民眾想要收藏這份台灣圖，一同見證歷史性一刻，太空中心副主任余憲政今天向中央社記者說，相關電子檔已經放在國研院網站上供免費下載，收藏版最大可輸出為A3尺寸；而實體海報部分，正在研擬印製數量及大小，由於原始圖不小，所以可能會以縮小版海報方式呈現，並免費贈送。
余憲政表示，以一般商用市場來說，福五拍攝一張台灣全島地圖市價約新台幣20萬元至30萬元不等，且平時也不會對外公布，這次機會難得，就是想把福五的成功分享給國人。另外，不管是電子檔或實體海報，圖中軍事基地等敏感區域都已經過特殊處理，因此不會有國家安全洩漏問題。（編輯：林沂鋒）1070226