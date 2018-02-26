中華電MWC秀5G技術 2020年拚預商用

中華電信前進全球行動通訊大會(MWC)，進駐台灣館大秀5G技術，圖為中華電信總經理謝繼茂。中央社記者江明晏攝 107年2月26日

（中央社記者江明晏巴塞隆納26日電）中華電信前進全球行動通訊大會(MWC)，進駐台灣館大秀5G技術，並陸續攜手諾基亞、愛立信簽署MOU，著眼各國積極部署5G，中華電2020年5G預商用的時間表可望加快進程。



全球行動通訊大會(MWC)今天起至3月1日在西班牙巴塞隆納登場，中華電信總經理謝繼茂率隊參展MWC ，於台灣館展示「5G智慧管+」解決方案，並攜手國內網通廠商，共同對外展現台灣在5G、人工智慧（AI）、擴增實境（AR）及物聯網（IoT）等新興技術的研發能量。



中華電信總經理謝繼茂今天表示，5G智慧管+解決方案展示三大技術，由中華電信研究院自主研發，第一採用行動邊緣運算技術（MEC），滿足未來5G高頻寬與低延遲應用需求，展示項目包含AI人臉辨識、行動SNG等，第二，基於軟體定義網路（SDN）技術提供用戶彈性自主管理上網使用權、頻寬及使用服務等管理功能。



第三，AR遠端協作技術，可遠端控制指揮機械工具，並達到預知保養功能。中華電日前已攜手宏偉電機應用在發展智慧電梯，透過遠端監控電梯各種感測器數據與資料蒐集，提升工業電梯使用效率及安全管理，並有效降低維修成本。



迎接5G時代，謝繼茂看好物聯網、AR將是5G的殺手級應用，物聯網全球部署也將成趨勢；有鑒於未來萬物連網的需求，未來1平方公里連網設備數量將超過百萬個，中華電申請的300萬個物聯網門號，預估在3年內釋出完畢。



中華電信在5G時代，除扮演網路頻寬提供者，也增加平台技術與開發應用的角色，今年中華電在MWC展期陸續攜手諾基亞、愛立信簽署5G合作備忘錄(MOU)，加速推動5G服務。



其中，中華電將攜手諾基亞共同於2018、2019年在中華電的實驗場域建置5G實驗網路，隨著各國科技大廠積極部署5G，2020年預商用時程表可望加快進程，並持續推動國內電信業接軌未來5G。(編輯：趙蔚蘭)1070226