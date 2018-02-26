吉利董座成戴姆勒最大股東 德國戒慎警惕

（中央社法蘭克福26日綜合外電報導）中國企業家李書福近日成為德國豪華車製造商戴姆勒集團最大股東，德國經濟部長今天表示，政府將對本案「格外戒慎警惕」。這再度顯示出，歐洲對中國的商業影響力感到不安。



德國豪華車品牌賓士（Mercedes-Benz）的母公司戴姆勒集團（Daimler AG）23日證實，中國吉利汽車董事長李書福收購9.69%的戴姆勒股份，成為單一最大股東，持股價值約72億歐元（約新台幣2592億元）。



法新社報導，德國經濟部長賽普利斯（Brigitte Zypries）接受「斯圖加特日報」（Stuttgarter Zeitung）訪問時說，對於李書福投資戴姆勒一案，「我們必須保持格外戒慎警惕」。



產業分析師暗示，戴姆勒集團出現一個新的更活躍的大股東，起初可能令公司高層苦惱，但最終可刺激戴姆勒轉型擴大電動車和油電混合車業務，以及加緊開發具備網路連線的駕駛技術。



不過，戴姆勒董事會中的員工代表說，他們也會仔細監督李書福的投資計畫，並在必要時捍衛公司在德國的工廠和就業。



員工代表在聲明中寫道：「我們期待李書福對戴姆勒抱持長期興趣，並希望與員工合作推動公司進一步發展。」



賽普利斯另接受德國「商務日報」（Handelsblatt）訪問時表示，德國是「歡迎投資的開放經濟，只要投資符合市場規則」。但她也說，德國的開放性「不應被利用為其他國家產業政策的得利管道」。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070226