王雪紅赴MWC 看好VR AR釋放AI實力

（中央社記者江明晏巴塞隆納26日電）宏達電董事長王雪紅領軍參與全球行動通訊大會（MWC）時說，VIVE Reality是VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）、5G和人工智慧（AI）總和，VR和AR是釋放AI最強大實力首要利器。



MWC今天起到3月1日在西班牙巴塞隆納登場，王雪紅除展示VIVE Pro與數款智慧型手機，今年更受大會邀約擔任專題演講者，講題為「創造更好的內容和媒體」。



會中與BT Group（英國電信集團）執行長派特森（Gavin Patterson）、CNN Worldwide董事長朱克（Jeff Zucker）及DRG執行長佛克斯（Jeremy Fox）一同參與圓桌論壇。



王雪紅表示，VIVE的願景闡述科技與人性融合，將釋放人類無窮想像力，而VIVE Reality正是VR、AR、5G和AI的總和。



王雪紅在演講中表示，VIVE是一項以人為本、為人而設計並與全人類共享的技術；透過融合科技與人性，將釋放人類無窮想像力。HTC VIVE是開創高階VR體驗先驅者，藉VIVE強大沈浸感產生強烈移情作用，帶來感同身受的VR體驗。VR和AR是虛擬連續體一部分，未來將以不同比例組合用於裝置設備、創造出就此改變世界的實用案例，包括醫療保健、學習、VR for Impact計畫等。



她說，5G將帶來開創與變革，可提供即時的高品質VR及AR內容，且AI將會完全理解人類需求，而VR和AR將是能釋放AI最強大實力的首要利器。



王雪紅表示，VIVE Reality不僅是這些技術的融合，也體現人類如何能與VR和AR互動，人類有責任駕馭並善用這些顛覆性技術力量，為這一代和後代子孫創造更美好世界。（編輯：李明宗）1070226